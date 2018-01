5 bộ phim thích hợp để thưởng thức trong dịp Tết Dương Lịch

1. Người tình (L’amant) 1992

Có một Sài Gòn vẫn đẹp như thế, một bộ phim nước ngoài quay ở Việt Nam mà khi xem xong bạn sẽ lâng lâng nhiều cảm xúc khó tả. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Người tình của nữ tác giả Marguerite Duras, viết vể câu chuyện tình có thật của chính tác giả với đại điền chủ Huỳnh Thủy Lê ở Sa Đéc khi bà còn trẻ. 1/5 thời lượng phim là những cảnh ân ái, táo bạo nhưng không hề phản cảm. Xem xong phim rồi nhiều người sẽ thích đi qua khu chợ Lớn và nhìn đúng bối cảnh trong phim. Một trải nghiệm thú vị cho dịp Tết dương lịch này đúng không nào? 2. Đường Về Nhà - Way Back Home (Hàn Quốc) 2013

Way Back Home là một câu chuyện có thật được chuyển thể thành phim và đã lấy nước mắt của rất nhiều người. Phim kể về một người phụ nữ Hàn Quốc bị bắt nơi đất khách quê người, đến chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại bị bắt. Bất đồng ngôn ngữ, không nhận được sự giúp đỡ, bơ vơ nơi đất khách quê người. Tất cả những gì cô muốn chỉ là được về nhà… 3. Khi Harry Gặp Sally (When Harry Met Sally) 1989

Có bao giờ bạn tự hỏi có bao nhiêu câu chuyện tình lãng mạn thế này, đẹp thế này đã diễn ra giữa lòng thành phố New York? Tại sao New York lại đẹp đến vậy? Chuyện tình nhẹ nhàng của Harry và Sally bắt đầu từ một sự gặp gỡ tình cờ, một lần đi nhờ xe và tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng nhiều nhiều năm sau nữa họ vẫn vô tình gặp lại nhau và kết thúc sẽ như thế nào, chuyện tình này sẽ đi về đâu. 4. Đường Về Nhà - The Way Home (Hàn Quốc) 2002

Nếu bạn muốn tìm một bộ phim về người bà của mình. Chắc chắn The Way Home sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Bà ngoại của Sang Woo không nói được nhưng bà đã dành hết những tình yêu thương mà bà có suốt bảy năm qua cho cậu. Bộ phim lấy bối cảnh ở một vùng núi, không màu mè hoa lệ. Với những tình tiết nhẹ nhàng, ý nghĩa sâu sắc sẽ chạm tới trái tim của người xem ngay từ những khúc đầu. 5. Bộ 3 phim Before Sunrise (1995) - Before Sunset (2004) - Before Midnight (2013)

Bạn đã xem chuyện tình dài lãng mạn của Celine và Jesse bao nhiêu lần rồi. Mỗi một bộ phim được quay cách nhau 9 năm bằng chính số năm mà Celine và Jesse gặp lại nhau. Thật tuyệt vời nếu bạn xem chuỗi 3 bộ phim này vào sáng, chiều, tối trong cùng một ngày. Một bộ phim chẳng cần những tình tiết li kì, kịch tính nhưng vẫn để lại cho người xem một sự ám ảnh về chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng sâu đậm của 2 nhân vật chính.

