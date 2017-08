2 con gái được giấu kỹ của ca sĩ tỷ phú Hà Phương

Mới đây, nữ ca sĩ tỷ phú Hà Phương đến phim trường ghi hình cùng bé Diana và Angelina. Không muốn để lộ mặt 2 con gái, nữ ca sĩ yêu cầu không quay phim, chụp ảnh các bé. Ảnh: Thế giới văn hóa Bé Diana và Angelina là kết quả cuộc hôn nhân giữa Hà Phương và doanh nhân Chính Chu. Trong các chuyến về Việt Nam, nữ ca sĩ thường dẫn theo các nhóc tì của mình. Ảnh: Thế giới điện ảnh Hà Phương giấu mặt con vì muốn các bé có một cuộc sống bình thường. Ngoài ra, vì lý do an ninh, cô em gái của Cẩm Ly đành phải giấu mọi thông tin về 2 con gái. Ảnh: Thế giới điện ảnh Hà Phương từng chia sẻ bé Diana và Angelina rất ngoan, hiểu chuyện. Nữ ca sĩ thường dẫn các con cùng đi làm từ thiện để các bé học được cách yêu thương và chia sẻ cùng mọi người xung quanh. Ảnh: Dân Việt Trong mỗi dịp về Việt Nam làm từ thiện cùng mẹ, bé Angelina và Diana thường mua đồ chơi tặng các bạn nhỏ kém may mắn hơn mình bằng số tiền kiếm được từ những kế hoạch kinh doanh nhỏ. Ảnh: Thể thao văn hóa Theo lời Hà Phương, bé Angelina giỏi về môn thể dục nhào lộn trong khi đó bé Diana đam mê hội họa và có năng khiếu về nghệ thuật, từng biểu diễn ca khúc, đoạn piano do chính bé sáng tác. Hình ảnh 2 con gái của Hà Phương khi rất nhỏ. Ảnh: Gia đình và xã hội Nữ ca sĩ cho hay vợ chồng cô luôn hết lòng ủng hộ các con theo lĩnh vực nào cảm thấy yêu thích chứ không nhất thiết phải đi theo con đường của bố mẹ. Hình ảnh hiếm hoi cả gia đình Hà Phương được công khai. Ảnh: Vietnamnet Hà Phương kết hôn với doanh nhân Chính Chu vào năm 2002. Chồng của nữ ca sĩ được biết là tỷ phú Việt giàu nhất ở Mỹ. Ảnh: Zing

