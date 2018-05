15 khoảnh khắc chứng tỏ Gal Gadot là nữ thần thực thụ

Người hâm mộ biết đến Gal Gadot qua vai diễn Gisele trong Fast & Furious. Lúc đó thân hình cô khá mảnh mai. Đến khi Gadot nhận vai diễn Wonder Woman cô phải ăn uống với chế độ "hơn người bình thường" để có thể có một cơ thể cơ bắp và khỏe mạnh. Gal Gadot không quá quan trọng về việc trang điểm. "Wonder Woman" của chúng ta thường xuyên đăng tải hình ảnh mặt mộc. Gal Gadot đã từng nhập ngũ. Không phải đến khi đóng Wonder Woman cô mới rèn luyện, ở Isael có quy định quân sự đối với phụ nữ. Đào tạo một người để trở thành một chiến binh như phim không dễ dàng gì. Không phải diễn viên chỉ xuất hiện vào ngày quay phim và bắt đầu đấm đá. Gadot phải qua một quá trình đào tạo võ thuật để vào vai một siêu anh hùng. Nhìn những hình ảnh Gal Gadot, có vẻ như cô là một nữ thần Amazon thực thụ. Gadot đã tốn rất nhiều công sức để có một thể lực như bây giờ. Một Wonder Woman ngoài đời thật. Gadot không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên vẻ thông minh, cuốn hút. Tinh thần làm việc luôn luôn hăng hái. Gadot được mời nhận vai diễn trong Fast & Furious vì đạo diễn biết rằng cô đã từng được huấn luyện quân sự. Gadot từng nói: "Điều đáng yêu về Wonder Woman là cô ấy có sức mạnh, sức mạnh của một nữ thần. Nhưng cô ấy có trái tim và tâm hồn của một con người. Vì vậy, tôi đã vào vai cô ấy như thể tôi là cô ấy, tôi sẽ hành động như vậy với những tình huống cô ấy trải qua". Đừng nghĩ đây là Gisele trong Fast & Furous. Gadot cũng sở hữu một chiếc Ducati Monster-S2R 2006 màu đen ngoài đời thực. Gadot luôn ưu tiên việc tập luyện mỗi ngày. "Wonder Woman" thật sự nghiêm túc với việc rèn luyện cơ thể. Một nữ thần Amazon quyến rũ. Gadot vẫn tập luyện với vai diễn Wonder Woman khi cô mang thai 5 tháng. Xem trailer phim "Wonder Woman". Nguồn Youtube:

Người hâm mộ biết đến Gal Gadot qua vai diễn Gisele trong Fast & Furious. Lúc đó thân hình cô khá mảnh mai. Đến khi Gadot nhận vai diễn Wonder Woman cô phải ăn uống với chế độ "hơn người bình thường" để có thể có một cơ thể cơ bắp và khỏe mạnh. Gal Gadot không quá quan trọng về việc trang điểm. "Wonder Woman" của chúng ta thường xuyên đăng tải hình ảnh mặt mộc. Gal Gadot đã từng nhập ngũ. Không phải đến khi đóng Wonder Woman cô mới rèn luyện, ở Isael có quy định quân sự đối với phụ nữ. Đào tạo một người để trở thành một chiến binh như phim không dễ dàng gì. Không phải diễn viên chỉ xuất hiện vào ngày quay phim và bắt đầu đấm đá. Gadot phải qua một quá trình đào tạo võ thuật để vào vai một siêu anh hùng. Nhìn những hình ảnh Gal Gadot, có vẻ như cô là một nữ thần Amazon thực thụ. Gadot đã tốn rất nhiều công sức để có một thể lực như bây giờ. Một Wonder Woman ngoài đời thật. Gadot không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên vẻ thông minh, cuốn hút. Tinh thần làm việc luôn luôn hăng hái. Gadot được mời nhận vai diễn trong Fast & Furious vì đạo diễn biết rằng cô đã từng được huấn luyện quân sự. Gadot từng nói: "Điều đáng yêu về Wonder Woman là cô ấy có sức mạnh, sức mạnh của một nữ thần. Nhưng cô ấy có trái tim và tâm hồn của một con người. Vì vậy, tôi đã vào vai cô ấy như thể tôi là cô ấy, tôi sẽ hành động như vậy với những tình huống cô ấy trải qua". Đừng nghĩ đây là Gisele trong Fast & Furous. Gadot cũng sở hữu một chiếc Ducati Monster-S2R 2006 màu đen ngoài đời thực. Gadot luôn ưu tiên việc tập luyện mỗi ngày. "Wonder Woman" thật sự nghiêm túc với việc rèn luyện cơ thể. Một nữ thần Amazon quyến rũ. Gadot vẫn tập luyện với vai diễn Wonder Woman khi cô mang thai 5 tháng. Xem trailer phim "Wonder Woman". Nguồn Youtube: