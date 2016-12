12 phát ngôn làm dậy sóng showbiz Việt 2016

Giữa tháng 12, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ phát sóng trực tiếp trên trang Facebook, công bố việc anh phải trả nợ cho mẹ ruột của mình suốt 10 năm qua. Số tiền trang trải cho những khoản nợ lên đến 20 tỷ đồng. Trong clip, Mr. Đàm khóc nức nở tâm sự anh nói ra sự thật với mong muốn có thể cứu vãn sự tình: "Nếu cứ im lặng, tôi sẽ trả nợ cho đến chết. Khi già yếu, bệnh hoạn, tôi sợ cảnh nằm đó chờ đồng nghiệp hát những đêm nhạc từ thiện để gom tiền giúp mình chữa bệnh”. Cũng gây xôn xao showbiz Việt 2016 bởi câu chuyện liên quan đến tiền bạc, kinh tế là nữ ca sĩ Thu Minh. Khi công ty của chồng Thu Minh - doanh nhân Otto - bị một số doanh nghiệp Việt tố vi phạm hợp đồng, trốn nợ, nữ ca sĩ khẳng định gia đình cô không nợ nần ai. Trước ý kiến cho rằng mọi người đặt niềm tin vào uy tín của Thu Minh nên mới hợp tác làm ăn với chồng cô, giọng ca Đường cong thẳng thắn bày tỏ đó là suy nghĩ ấu trĩ, nên kinh doanh lụi bại cũng là điều dễ hiểu. Năm 2016, Phan Anh là một trong những nhân vật giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất đến công chúng - từ việc kêu gọi chung tay làm từ thiện cho đến những phát ngôn mạnh mẽ. Mới đây, trong một buổi trò chuyện với giới trẻ tại TP.HCM, Phan Anh gây sốc khi tiết lộ trước năm 25 tuổi, anh từng là nạn nhân của lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, anh xin phép không chia sẻ câu chuyện cụ thể bởi anh cho rằng đây là thời điểm nhạy cảm với mình. Bên cạnh việc những góc khuất của nghệ sĩ được phơi bày, 2016 còn là năm ồn ào đúng nghĩa của các câu chuyện tình ái showbiz. Một trong số đó là mối tình Trấn Thành - Hari Won. Đứng trước áp lực dư luận, Trấn Thành chia sẻ anh và bạn gái từng có ý định tự tử. Tuy nhiên, họ đã vượt qua tất cả để có một cái kết ngọt ngào là đám cưới vào ngày 25/12. Hà Hồ chưa một lần chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm với doanh nhân Chu Đăng Khoa, bất chấp những lời chỉ trích đến từ vợ của vị đại gia này cũng như dư luận. Tuy nhiên, đứng giữa "tâm bão", Chu Đăng Khoa lại lên tiếng bênh vực người tình. Anh bày tỏ muốn xin lỗi Hồ Ngọc Hà vì cô đã im lặng chịu điều tiếng. Phát ngôn của "đại gia kim cương" bị nhiều người lên án, nhất là các bà mẹ bỉm sữa. Song song với đó, chuyện tình Cường Đô La - Hạ Vi cũng gây chú ý. Trong bài phỏng vấn độc quyền với Zing.vn, nữ diễn viên chia sẻ cô thấy buồn khi khán giả ủng hộ bạn trai quay lại với Hồ Ngọc Hà. "Nàng Tấm" cũng dí dỏm tâm sự cô lo sau này bị ế vì luôn gắn với tên gọi bạn gái Cường Đô La. Thời điểm cuối năm, thông tin người mẫu Ngọc Trinh hẹn hò tỷ phú người Việt Hoàng Kiều làm xôn xao làng giải trí. Bất chấp khoảng cách tuổi tác (27-72), cặp đôi thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau. Ngọc Trinh từng thẳng thắn chia sẻ cô thích đàn ông nhiều tuổi, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Công khai tình yêu từ năm 2015, nhưng 2016 mới là năm sóng gió của cặp Trường Giang - Nhã Phương khi Trường Giang bị Quế Vân "tố" lăng nhăng, bắt cá hai tay. Tham gia chương trình Lần đầu tôi kể, Nhã Phương khóc nức nở trên truyền hình. Cô chia sẻ đó là khoảng thời gian khó khăn nhất, tưởng chừng không thể vượt qua. Theo nữ diễn viên, không ai có lỗi trong chuyện này bởi tất cả đều do tình yêu. Giữa tháng 12, nghệ sĩ Xuân Hương - vợ cũ của MC Thanh Bạch - bất ngờ kể xấu chồng cũ trên Facebook. Trong đó, Xuân Hương nhắc đến chuyện Thanh Bạch hỗn hào với ba má vợ và từng vác dao rượt chém chị. "Chắc ông vẫn còn nhớ những lời hỗn hào ông dành cho ba má tôi mỗi khi ông chửi tôi chứ? Và nếu như ông thật sự kính trọng ba má tôi thì ông đã không vác dao rượt chém con gái của họ là tôi. Vậy thì đừng diễn trò nữa! Tôi xin ông đó!", nữ nghệ sĩ viết. Cho đến nay, Thủy Tiên - Công Vinh vẫn được công chúng ngưỡng mộ là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí. Trong khi Công Vinh thất vọng vì không giành được chiến thắng trước đội tuyển Indonesia trong bán kết lượt về AFF Cup 2016, Thủy Tiên an ủi ông xã: "Nếu cả thế giới này phản bội ba, thì mẹ sẽ vì ba phản bội cả thế giới". Câu nói của nữ ca sĩ được khán giả ví như ngôn tình. Một trong những câu nói của sao Việt có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cộng đồng mạng năm 2016 phải kể đến phát ngôn "Mình thích thì mình vẽ lên thôi" của Sơn Tùng- MTP. Câu trả lời ngắn gọn, vui tai mà gần như sau đó ai cũng áp dụng. Làng mốt Việt 2016 "dậy sóng" khi loạt người trong cuộc lên tiếng tố nhà sản xuất Vietnam's Next Top Model bóc lột sức lao động, ăn chặn tiền cát-xê của các người mẫu. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, người từng ngồi ghế nóng cuộc thi Người mẫu Việt Nam, khẳng định anh dám lấy tất cả uy tín, danh dự của mình để đảm bảo rằng những gì anh nói đều là sự thật.

Giữa tháng 12, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ phát sóng trực tiếp trên trang Facebook, công bố việc anh phải trả nợ cho mẹ ruột của mình suốt 10 năm qua. Số tiền trang trải cho những khoản nợ lên đến 20 tỷ đồng. Trong clip, Mr. Đàm khóc nức nở tâm sự anh nói ra sự thật với mong muốn có thể cứu vãn sự tình: "Nếu cứ im lặng, tôi sẽ trả nợ cho đến chết. Khi già yếu, bệnh hoạn, tôi sợ cảnh nằm đó chờ đồng nghiệp hát những đêm nhạc từ thiện để gom tiền giúp mình chữa bệnh”. Cũng gây xôn xao showbiz Việt 2016 bởi câu chuyện liên quan đến tiền bạc, kinh tế là nữ ca sĩ Thu Minh. Khi công ty của chồng Thu Minh - doanh nhân Otto - bị một số doanh nghiệp Việt tố vi phạm hợp đồng, trốn nợ, nữ ca sĩ khẳng định gia đình cô không nợ nần ai. Trước ý kiến cho rằng mọi người đặt niềm tin vào uy tín của Thu Minh nên mới hợp tác làm ăn với chồng cô, giọng ca Đường cong thẳng thắn bày tỏ đó là suy nghĩ ấu trĩ, nên kinh doanh lụi bại cũng là điều dễ hiểu. Năm 2016, Phan Anh là một trong những nhân vật giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất đến công chúng - từ việc kêu gọi chung tay làm từ thiện cho đến những phát ngôn mạnh mẽ. Mới đây, trong một buổi trò chuyện với giới trẻ tại TP.HCM, Phan Anh gây sốc khi tiết lộ trước năm 25 tuổi, anh từng là nạn nhân của lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, anh xin phép không chia sẻ câu chuyện cụ thể bởi anh cho rằng đây là thời điểm nhạy cảm với mình. Bên cạnh việc những góc khuất của nghệ sĩ được phơi bày, 2016 còn là năm ồn ào đúng nghĩa của các câu chuyện tình ái showbiz. Một trong số đó là mối tình Trấn Thành - Hari Won. Đứng trước áp lực dư luận, Trấn Thành chia sẻ anh và bạn gái từng có ý định tự tử. Tuy nhiên, họ đã vượt qua tất cả để có một cái kết ngọt ngào là đám cưới vào ngày 25/12. Hà Hồ chưa một lần chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm với doanh nhân Chu Đăng Khoa, bất chấp những lời chỉ trích đến từ vợ của vị đại gia này cũng như dư luận. Tuy nhiên, đứng giữa "tâm bão", Chu Đăng Khoa lại lên tiếng bênh vực người tình. Anh bày tỏ muốn xin lỗi Hồ Ngọc Hà vì cô đã im lặng chịu điều tiếng. Phát ngôn của "đại gia kim cương" bị nhiều người lên án, nhất là các bà mẹ bỉm sữa. Song song với đó, chuyện tình Cường Đô La - Hạ Vi cũng gây chú ý. Trong bài phỏng vấn độc quyền với Zing.vn, nữ diễn viên chia sẻ cô thấy buồn khi khán giả ủng hộ bạn trai quay lại với Hồ Ngọc Hà. "Nàng Tấm" cũng dí dỏm tâm sự cô lo sau này bị ế vì luôn gắn với tên gọi bạn gái Cường Đô La. Thời điểm cuối năm, thông tin người mẫu Ngọc Trinh hẹn hò tỷ phú người Việt Hoàng Kiều làm xôn xao làng giải trí. Bất chấp khoảng cách tuổi tác (27-72), cặp đôi thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau. Ngọc Trinh từng thẳng thắn chia sẻ cô thích đàn ông nhiều tuổi, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Công khai tình yêu từ năm 2015, nhưng 2016 mới là năm sóng gió của cặp Trường Giang - Nhã Phương khi Trường Giang bị Quế Vân "tố" lăng nhăng, bắt cá hai tay. Tham gia chương trình Lần đầu tôi kể, Nhã Phương khóc nức nở trên truyền hình. Cô chia sẻ đó là khoảng thời gian khó khăn nhất, tưởng chừng không thể vượt qua. Theo nữ diễn viên, không ai có lỗi trong chuyện này bởi tất cả đều do tình yêu. Giữa tháng 12, nghệ sĩ Xuân Hương - vợ cũ của MC Thanh Bạch - bất ngờ kể xấu chồng cũ trên Facebook. Trong đó, Xuân Hương nhắc đến chuyện Thanh Bạch hỗn hào với ba má vợ và từng vác dao rượt chém chị. "Chắc ông vẫn còn nhớ những lời hỗn hào ông dành cho ba má tôi mỗi khi ông chửi tôi chứ? Và nếu như ông thật sự kính trọng ba má tôi thì ông đã không vác dao rượt chém con gái của họ là tôi. Vậy thì đừng diễn trò nữa! Tôi xin ông đó!", nữ nghệ sĩ viết. Cho đến nay, Thủy Tiên - Công Vinh vẫn được công chúng ngưỡng mộ là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí. Trong khi Công Vinh thất vọng vì không giành được chiến thắng trước đội tuyển Indonesia trong bán kết lượt về AFF Cup 2016, Thủy Tiên an ủi ông xã: "Nếu cả thế giới này phản bội ba, thì mẹ sẽ vì ba phản bội cả thế giới". Câu nói của nữ ca sĩ được khán giả ví như ngôn tình. Một trong những câu nói của sao Việt có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cộng đồng mạng năm 2016 phải kể đến phát ngôn "Mình thích thì mình vẽ lên thôi" của Sơn Tùng- MTP. Câu trả lời ngắn gọn, vui tai mà gần như sau đó ai cũng áp dụng. Làng mốt Việt 2016 "dậy sóng" khi loạt người trong cuộc lên tiếng tố nhà sản xuất Vietnam's Next Top Model bóc lột sức lao động, ăn chặn tiền cát-xê của các người mẫu. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, người từng ngồi ghế nóng cuộc thi Người mẫu Việt Nam, khẳng định anh dám lấy tất cả uy tín, danh dự của mình để đảm bảo rằng những gì anh nói đều là sự thật.