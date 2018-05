10 sao Hollywood nổi tiếng góp phần thay đổi thế giới

Angelina Jolie là diễn viên xuất sắc của Hollywood với 1 giải Oscar, 2 giải SAG và 3 giải Quả cầu vàng. Cô còn sẵn lòng quan tâm đến vấn sức khỏe, an toàn và giáo dục của trẻ em cũng như quyền của phụ nữ nói chung trên thế giới. Leonardo Dicaprio: Nam diễn viên thành công từ vai diễn Jack trong bộ phim "The Titanic" còn là một người có nhiều đóng góp quan trọng trong vấn đề bảo vệ môi trường. Emma Waston: Ngôi sao Hollywood nổi tiếng với vai diễn Hermione Granger trong Harry Potter cũng là người hoạt động tích cực trong việc đấu tranh về vấn đề nữ quyền. Glenda Jackson: Khán giả biết tới Glenda trong bộ phim "Women in Love". Nhưng ít ai biết rằng bà còn phản đối kế hoạch áp dụng lệ phí cao ở đại học. Ben Stein: Ben là một diễn viên lồng tiếng khá nổi ở Hollywood và có chương trình truyền hình của riêng mình. Bên cạnh đó, ông còn là luật sư nổi tiếng tại Hoa Kỳ, có nhiều quan điểm thẳng thắn về các vấn đề nổi cộm trong xã hội. Oprah Winfrey: Được mệnh danh là bà hoàng truyền thông và cũng là diễn viên gạo cội của Hollywood. Oprah bỏ ra không ít công sức trong việc đấu tranh giành quyền lợi cho phụ nữ người Mỹ gốc Phi. Matt Damon: Xuất hiện với các vai diễn trong nhiều bộ phim nổi tiếng như The Martian, The Departed, True Grit. Matt còn có những dự án liên quan đến nguồn nước. Anh đã thành lập Quỹ châu Phi H20 giúp cung cấp nước cho những người cần nó nhất. John Gavin là một diễn viên nổi tiếng, ông xuất hiện trong các tác phẩm kinh điển như Psycho. Ít ai biết rằng ông từng là Đại sứ Hoa Kỳ tại Mexico từ 1981 - 1986. John Davis Lodge là diễn viên nổi tiếng xuất hiện trong các sản phẩm như: The Little Women, Sensation, Bank Holiday. Ông còn là Đại sứ Hoa Kỳ tại Thụy Sĩ từ năm 1983 - 1985. Audrey Hepburn là diễn viên trong "thời kỳ hoàng kim" của Hollywood. Bà còn làm việc cho UNICEF và Liên Hiệp Quốc về các vấn đề thúc đẩy chương trình thích hợp cho trẻ em như thức ăn, nước và giáo dục. Xem video "Top sao Hollywood có thu nhập cao ngất". Nguồn Youtube:

