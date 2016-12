10 nhan sắc nóng bỏng con của sao Hollywood

Cả ba con của ngôi sao Hollywood, người hùng phim hành động Sylvester Stallone và vợ Jennifer Flavin, Sophia, 19 tuổi, Sistine, 17 tuổi và Scarlet 13 tuổi đều rất xinh đẹp. (Ảnh: Los Angeles Times) Lily Atkinson, con gái của nam diễn viên hài nổi tiếng Anh quốc Rowan Atkinson (Mr Bean) cũng theo nghiệp diễn của cha và tham gia một vai nhỏ trong Mr. Bean’s Holiday, Tooth và Johnny English Reborn. Ngoài đóng phim, Lily còn theo ca hát và dòng nhạc cô đang theo đuổi là jazz. Rowan đã giúp đỡ con gái rất nhiều về tài chính để Lily có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Mick Jagger có rất nhiều con gái nhưng cô con gái Georgia May 24 tuổi có sắc đẹp nổi trội nhất. Georgia là gương mặt mẫu quen thuộc của các thương hiệu nổi tiếng như Versace, Miu Miu, H&M, Chanel, Hudson Jeans. (Ảnh: Hellomagazine, celebmafia) Con gái của Sean Penn và vợ cũ Robin Wright cũng theo bước cha mẹ thử sức trong lĩnh vực phim ảnh. Nhưng trước khi đóng phim, Dylan đã là một người mẫu thành công và luôn là gương mặt đinh cho những chiến dịch quảng cáo của GQ, W Magazine và Gap. Năm 2014 Dylan đã từ chối lời mời chụp cho tạp chí Playboy với cát sê 150.000 USD. Dylan từng lọt vào danh sách 99 phụ nữ đáng mơ ước nhất. (Ảnh: picsofcelebrities., Just Jared) Cựu siêu mẫu Yolanda Foster rất tự hào khi có hai con gái Gigi Hadid và Bella Hadid theo nghiệp mẫu của mình. Gigi và Bella đang là hai cái tên người mẫu đang lên trong làng thời trang nhờ khuôn mặt và thân hình tuyệt đẹp thừa hưởng từ mẹ. (Ảnh: Us Weekly) Meryl Streep từng được mệnh danh là “Nữ diễn viên xuất sắc của thế hệ” và con gái Louisa Gummer của bà cũng đang khẳng định vị trí không thua kém gì mẹ trước kia. Louisa đang là người mẫu cho IMG Models và xuất hiện trên nhiều các tạp chí danh tiếng như Glamour and Vanity Fair. (Ảnh: pagesix) Dakota Johnson, con gái của ngôi sao Hollywood Melanie Griffith khiến mọi người ngất ngây khi ngắm cô trong bộ phim 50 sắc thái. Dakota sở hữu vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, vẻ sexy của nữ diễn viên 27 tuổi ẩn hiện trong từng ánh mắt, cử chỉ. (Ảnh: vogue) Nhiều người không ngờ nam diễn viên Clint Eastwood với vẻ ngoài gai góc thế mà lại có một cô con gái cực kỳ nóng bỏng. Francesca Eastwood đã xuất hiện trong một số chương trình truyền hình thực tế nhưng chưa thực sự nổi tiếng. (Ảnh: listal.com) Con gái của nam diễn viên Kelsey Grammer được nhiều người biết tới khi xuất hiện trong serie truyền hình Awkward của kênh MTV. Cô cử nhân trường đại học Nam California sẽ theo nghiệp cha bước chân vào làng giải trí và hy vọng với nhan sắc lộng lẫy thế này, Greer Grammer sẽ sớm nổi danh ở Hollywood. (Ảnh: Expendables Wiki, hawtcelebs) Cô con gái xinh đẹp của Alec Baldwin và Kim Basinger bắt đầu nghiệp mẫu từ năm 18 tuổi. Nhờ sắc vóc nổi trội Ireland Baldwin được mời làm mẫu cho rất nhiều tạp chí như New York Post, Vanity Fair, W Magazine, Elle và Dejour. Năm 2013, Ireland được mời đóng phim Grudge Match. (Ảnh: Getty Images)

