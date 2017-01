10 ngôi sao nổi trội của showbiz Hàn cầm tinh con gà

Park Bo Gum nổi tiếng khắp châu Á sau vai hoàng tử Lee Young trong bộ phim Mây họa ánh trăng. Nam diễn viên sinh năm 1993 đặc biệt được fan nữ ngưỡng mộ bởi vẻ điển trai, lịch lãm. Trong mắt đồng nghiệp và fan, Park Bo Gum là một nghệ sĩ cởi mở, sang trọng, tích cực, tốt bụng và lịch thiệp. Park là một trong 10 ngôi sao tuổi Dậu nổi trội của showbiz Hàn. (Ảnh: VIU) Suga là thành viên nhóm nhạc Kpop đang lên BTS. Trong nhóm, nam ca sĩ sinh năm 1993 đóng vai trò rapper. (Ảnh: Youtube) Kai là thành viên đầu tiên của nhóm nhạc EXO, ngoài ca hát, nam ca sĩ còn đóng phim và từng được mời vai nam chính trong phim Choco Bank và sắp tới đây là phim First Seven Kisses. (Ảnh: 360kpop) IU hay Lee Ji Eun là một gương mặt sao tuổi Dậu sáng giá ở Hàn Quốc. Cô vừa là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên xuất sắc của thế hệ 9x và có biệt hiệu "Em gái quốc dân". (Ảnh: One) Ngoài vai trò ca sĩ của nhóm Girl’s Day, Minah còn là MC và diễn viên truyền hình. Cô giành một giải thưởng cho vai diễn trong Beautiful Gongshim. (Ảnh: Youtube) Song Min Ho là thành viên nhóm nhạc Winner và anh còn tham gia sáng tác. Những bài hát của anh đều được xếp hạng cao trên các BXH lớn: Money flow, Okey dokey, Victim và đặc biệt là "Fear" với sự kết hợp của Taeyang (BIGBANG). (Ảnh: YG Entertainment) Ravi nhóm VIXX chuẩn bị ra mắt khán giả bài hát solo đầu tiên của mình, Home Alone. (Ảnh: Youtube) Nam ca sĩ Park Hyo Shin là thần tượng của rất nhiều fan ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Một trong những bài hát nổi tiếng của nam ca sĩ sinh năm 1981 là Wild Flower. (Ảnh: Instagram) Kim Rea Won được khán giả nhớ tới với những vai diễn để đời trong Chuyện tình Havard, Bác sĩ, Cô dâu tuổi 15. Nam diễn viên sinh năm 1981 thu hút khán giả bởi nụ cười ấm áp và ngoại hình điển trai. Anh là một trong những diễn viên tuổi Dậu được rất nhiều khán giả yêu thích của màn ảnh Hàn. (Ảnh: Internet) Jo In Sung là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Anh được biết đến qua các vai chính trong phim truyền hình Something Happened in Bali của đài SBS sản xuất năm 2004, hai phim điện ảnh A Dirty Carnival sản xuất năm 2006 và A Frozen Flower sản xuất năm 2008. (Ảnh: Instagram)

