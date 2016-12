10 món quà Giáng sinh khủng nhất của sao Hollywood

Không chỉ một mà Jay Z đã mua cả bộ sưu tập túi Birkin Hermes trị giá tới 350.000 USD cho vợ, Beyonce, nhân dịp Noel. (Ảnh: The Richest) Khi rapper Big Sean hẹn hò nữ diễn viên Naya Rivera, anh được cô cưng chiều tặng cho cả chiếc máy chơi game Pacman arcade cổ điển vì biết anh nghiện game này. (Ảnh: The Richest) Đáp lại món quà là chiếc máy chơi game Pacman arcade mà Naya Rivera tặng cho mình, Big Sean cũng hào phóng khi tặng lại người tình chiếc vòng cổ kim cương.(Ảnh: The Richest) Bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey đã bỏ ra 750.000 USD để thưởng cho toàn bộ 100 nhân viên một kỳ nghỉ sang trọng 10 ngày ở Địa trung hải nhân dịp Noel và nghỉ lễ. Đây được coi là một trong 10 món quà Giáng sinh khủng nhất ở Hollywood. (Ảnh: The Richest) Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Zolciak-Biermann được chồng, cầu thủ bóng đá Kroy Biermann tặng một chiếc túi Chanel hình như chai nước hoa cùng hãng giá 9.000 USD nhân dịp Giáng sinh. (Ảnh: The Richest) Khi còn yêu nhau, Kristen Stewart đã không ngại ngần bỏ ra 12.000 USD mua 2 chiếc đàn guitar cổ làm quà tặng giáng sinh cho Robert Pattinson. (Ảnh: fanpop) Amber Heard đã nhận được đôi hoa tay kim cương của hãng Neil Jane trị giá 50.000 USD, món quà Noel từ bạn trai lúc đó, nam diễn viên Johnny Depp. (Ảnh: The Richest) Rihanna đã được công ty thu âm của Jay Z, Roc Nation tặng hẳn chiếc Porsche 911 Turbo S trị giá 160.000 USD dịp giáng sinh như một lời cảm ơn cô bởi sự thành công của cô chính là thành công của công ty. (Ảnh: The Richest) Kim Kardashian được chồng, rapper Kanye West tặng cho chiếc túi Hermes Birkin hàng độc được in hình theo yêu cầu riêng của ngôi sao truyền hình thực tế này nhân dịp Noel. (Ảnh: The Richest) Drake tự tặng mình chiếc cột múa thoát y. Anh lên Instagram khoe món quà tự tặng và ngụ ý món quà này được sử dụng cho mục đích riêng của mình. (Ảnh: The Richest)

Không chỉ một mà Jay Z đã mua cả bộ sưu tập túi Birkin Hermes trị giá tới 350.000 USD cho vợ, Beyonce, nhân dịp Noel. (Ảnh: The Richest) Khi rapper Big Sean hẹn hò nữ diễn viên Naya Rivera, anh được cô cưng chiều tặng cho cả chiếc máy chơi game Pacman arcade cổ điển vì biết anh nghiện game này. (Ảnh: The Richest) Đáp lại món quà là chiếc máy chơi game Pacman arcade mà Naya Rivera tặng cho mình, Big Sean cũng hào phóng khi tặng lại người tình chiếc vòng cổ kim cương.(Ảnh: The Richest) Bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey đã bỏ ra 750.000 USD để thưởng cho toàn bộ 100 nhân viên một kỳ nghỉ sang trọng 10 ngày ở Địa trung hải nhân dịp Noel và nghỉ lễ. Đây được coi là một trong 10 món quà Giáng sinh khủng nhất ở Hollywood. (Ảnh: The Richest) Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Zolciak-Biermann được chồng, cầu thủ bóng đá Kroy Biermann tặng một chiếc túi Chanel hình như chai nước hoa cùng hãng giá 9.000 USD nhân dịp Giáng sinh. (Ảnh: The Richest) Khi còn yêu nhau, Kristen Stewart đã không ngại ngần bỏ ra 12.000 USD mua 2 chiếc đàn guitar cổ làm quà tặng giáng sinh cho Robert Pattinson. (Ảnh: fanpop) Amber Heard đã nhận được đôi hoa tay kim cương của hãng Neil Jane trị giá 50.000 USD, món quà Noel từ bạn trai lúc đó, nam diễn viên Johnny Depp. (Ảnh: The Richest) Rihanna đã được công ty thu âm của Jay Z, Roc Nation tặng hẳn chiếc Porsche 911 Turbo S trị giá 160.000 USD dịp giáng sinh như một lời cảm ơn cô bởi sự thành công của cô chính là thành công của công ty. (Ảnh: The Richest) Kim Kardashian được chồng, rapper Kanye West tặng cho chiếc túi Hermes Birkin hàng độc được in hình theo yêu cầu riêng của ngôi sao truyền hình thực tế này nhân dịp Noel. (Ảnh: The Richest) Drake tự tặng mình chiếc cột múa thoát y. Anh lên Instagram khoe món quà tự tặng và ngụ ý món quà này được sử dụng cho mục đích riêng của mình. (Ảnh: The Richest)