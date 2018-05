10 kiểu trang phục, phụ kiện cứ mặc là “bao đẹp” trong Hè này

Đồ bơi dạng váy màu vàng. Đồ bơi dạng váy màu vàng được dự đoán là item “hot” nhất mùa hè năm nay. Bộ đồ này mang lại cho phái đẹp sự quyến rũ, trẻ trung. Đảm bảo diện đồ bơi trên bãi biển bạn sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Playsuit cổ yếm in hoa. Playsuit cổ yếm thích hợp trong ngày hè oi bức. Playsuit giúp bạn gái thêm gợi cảm và thời trang hơn. Đừng quên mix cùng đôi giày cao gót dáng mảnh và túi xách phù hợp các nàng nhé. Quần cắt gấu màu trắng. Mùa hè này chị em hãy làm mới mình bằng quần cắt gấu màu trắng siêu thời thượng. Kiểu quần này có khả năng ”tâng bốc” mọi vóc dáng cơ thể và có thể kết hợp cùng giày cao gót hay giày bệt đều hợp. Váy quấn in hoa. Váy quấn in hoa đang trở thành một trong những item hot nhất mùa mốt năm nay. váy liền quấn mang lại cho người mặc vẻ dịu dàng, yểu điệu, nữ tính và thanh lịch. Chiếc váy hoàn hảo cho mọi vóc dáng quý cô. Áo bodysuit. Bộ áo liền quần bó sát đang thực sự là cơn sốt trong mùa hè năm nay. Trang phục này dành cho những cô nàng sở hữu thân hình gợi cảm và phong cách thời trang táo bạo. Quần short quấn in họa tiết. Những ngày hè sôi động như này không có gì phù hợp hơn bằng quần short quấn in họa tiết. Bạn có thể mix đa dạng quần short này với nhiều kiểu áo linh hoạt khác nhau như áo thun, áo voan, áo ba lỗ hay áo crop top. Váy sundress tay phồng. Váy tay phồng chính là món đồ mà bất cứ cô nàng nữ tính nào cũng nên sở hữu ít nhất một cái. Kiểu váy này giúp nàng gầy trông có da có thịt hơn và giúp nàng mũm mĩm che bớt bắp tay to nhanh chóng. Nơ buộc tóc. Đây là một trong những phụ kiện tóc chị em không thể bỏ qua trong những ngày hè. Nơ buộc tóc giúp mái tóc bạn thêm điểm nhấn rạng rỡ yêu kiều. Kính râm màu hồng. Những cô nàng nữ tính chắc chắn sẽ không thể bỏ qua chiếc kính này. Khi đeo kính râm màu hồng, bạn có thể phối cùng áo phông trắng đơn giản hay áo hồng “tông xuyệt tông”. Sandal đế thô. Đây được xem là một trong những món đồ có thể sẽ gây “bão” trong mùa Xuân – Hè năm nay. Sandal đế thô mang đến cho chị em cảm giác thoải mái, dễ chịu khi di chuyển. Đôi sandal này có thể phối với đủ các món đồ theo nhiều phong cách từ nữ tính tới cá tính.

