10 kiều nữ tuổi 20 hot nhất Hollywood

Từ cô nàng đáng yêu trong sáng trong High School Musical, Vanessa Hudgens bỗng gây chú ý với những hình ảnh sexy, đặc biệt là sau scandal lộ ảnh nude. Cô là một trong những kiều nữ tuổi 20 hot nhất Hollywood. (Ảnh: Speakers' Corner) Emma Roberts không sở hữu thân hình sexy như những ngôi sao khác nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ quyến rũ khó tả. (Ảnh: Pinterest) Selena Gomez theo đuổi hình ảnh một nữ ca sĩ sexy ngay từ khi bước chân vào nghề và hình ảnh quyến rũ của cô luôn khiến cánh mày râu phải rụng rời. (Ảnh: Apple HD Wallpaper) Không sở hữu thân hình mảnh mai, nhưng người mẫu ngoại cỡ Ashley Graham vẫn nổi tiếng và được rất nhiều tạp chí danh tiếng như Vogue, Glamour, Elle, Harper’s Bazaar và Sports Illustrated mời làm mẫu. (Ảnh: inusanews) Ariana Grande được coi là một trong những ngôi sao Hollywood nổi tiếng nhất thế hệ cô nhờ tài năng và vẻ ngoài xinh xắn, quyến rũ. Mặc dù thân hình nhỏ bé nhưng Ariana luôn biết cách khoe ra bằng những bộ trang phục diễn ôm sát rất gợi. (Ảnh:Beauty Tips) Nữ diễn viên Nina Dobrev nổi tiếng sau bộ phim Nhật ký Ma cà rồng, The Perks of Being a Wallflower và The Final Girls. Nữ diễn viên 28 tuổi có rất nhiều người hâm mộ tài năng và cả vẻ đẹp của cô. (Ảnh: Hollywood Take). Emma Stone là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng Hollywood nhờ tài năng được minh chứng qua những bộ phim như Người nhện, La La Land. Ngoài ra, cô còn có vẻ đẹp hút hồn. (Ảnh: Wisetrail) Nói tới sexy, quyến rũ, không thể không nói tới siêu mẫu Kate Upton. Người đẹp 24 tuổi nhanh chóng trở thành người mẫu nổi tiếng thế giới nhờ thân hình vô cùng gợi cảm. (Ảnh: Popsugar) Từ một ngôi sao nhí của Disney Channel, Demi Lovato đã trở thành một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng và quyến rũ nhất Hollywood.(Ảnh: iHeartRadio) Vẻ đẹp và sự nổi loạn của Rihanna cùng những trang phục nửa kín nửa hở của nữ ca sĩ khiến cô luôn có trong danh sách bình chọn sắc đẹp của các tạp chí. (Ảnh: Caribbean News Service) Đã là gái hai con nhưng Blake Lively vẫn sexy thu hút nhờ thân hình tuyệt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. (Ảnh: cloudpix)

