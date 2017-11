Top ảnh lịch sử ghi dấu những khoảnh khắc đắt giá

Bức ảnh lịch sử chụp 4 con gái của sa hoàng Nga Nicholas II gồm các công chúa: Maria, Olga, Anastasia, and Tatiana. Ảnh chụp năm 1910. Nicholas II là Sa hoàng cuối cùng của nước Nga. Ông và vợ con bị bắn chết vào ngày 17/7/1918. Sao nữ Marilyn Monroe biểu diễn trước hàng ngàn binh sĩ tháng 2/1954. Lính Mỹ làm nhiệm vụ trên chiến trường tại Iwo Jima năm 1945. Binh sĩ giúp nhau vẽ mặt trước khi lên đường làm nhiệm vụ trong Chiến tranh thế giới 2. Ảnh chụp năm 1944. Hình ảnh lịch sử nổi tiếng quân đồng minh chuẩn bị đổ bộ lên bãi biển Omaha trong cuộc đổ bộ D-Day ngày 6/6/1944. Hàng ngàn binh sĩ, nhiều tàu thuyền, phương tiện quân sự của quân đồng minh đổ bộ lên bãi biển trong Chiến dịch Overlord tháng 6/1944. Những người phụ nữ tỉ mỉ từng nét vẽ tranh tuyên truyền về Chiến tranh thế giới 2 ở Port Washington, New York, Mỹ năm 1942. Tàu Titanic huyền thoại chìm ở Đại Tây Dương ngày 15/4/1912. Tin tức về thảm kịch chìm tàu này trở thành tin nổi bật trên nhiều trang báo. Trong ảnh là cậu bé bán báo Ned Parfett cầm trên tay những tờ báo đưa tin vụ chìm tàu Titanic chấn động thế giới ngày 16/4/1912.Bức ảnh nhói lòng phụ nữ và trẻ em Do Thái bị đưa đến trại tử thần Auschwitz-Birkenau của phát xít Đức ở Ba Lan năm 1944. Theo ước tính, hơn 6 triệu người Do Thái bị Đức quốc xã sát hại trong cuộc tàn sát chủng tộc này. Tù nhân tại trại tập trung Buchenwald của Đức quốc xã sống trong điều kiện chật chội, thiếu thốn thức ăn, chỗ ở, thuốc men... Nhiều người chết vì đói khát, bệnh tật hoặc bị tra tấn, giết hại một cách dã man.

