Những điều bất ngờ về đất nước Zimbabwe ít người biết

Đất nước Zimbabwe từng được biết đến với tên gọi Rhodesia. Vào năm 1980, Rhodesia giành được độc lập và đổi tên thành Zimbabwe vào năm 1981. Trong tiếng Chishona, Zimbabwe có nghĩa là ngôi nhà bằng đá lớn. Zimbabwe được cho là vùng đất huyền bí Ophir. Nơi đây được nhắc đến trong Kinh Thánh. Ophir được miêu tả là vùng đất mà vua Solomon cất giữ nhiều vàng, ngà voi và một số động vật quý hiếm. Đồng đô la Zimbabwe bị xóa sổ năm 2009 sau khi quá trình đổi tiền hoàn tất. Điều này xuất phát từ việc Zimbabwe xảy ra vấn đề siêu lạm phát vào tháng 11/2008, khi đó lạm phát ở mức 79 tỷ phần trăm mỗi tháng. Do vậy, từng có thời điểm 250.000 tỷ đôla Zimbabwe phát hành năm 2008 chỉ đổi được 1 USD. Hiện Zimbabwe sử dụng nhiều ngoại tệ khác nhau để thanh toán như đôla Mỹ, rand Nam Phi, euro...Người Zimbabwe cũng có những giai thoại, truyền thuyết về nàng tiên cá. Tuy nhiên, những truyền thuyết này có phần u tối và đáng sợ hơn khi miêu tả những nàng tiên cá là những sinh vật xấu xa hay bắt cóc, tra tấn, thậm chí là giết người. Hơn 1/2 dân số Zimbabwe dưới 21 tuổi. Theo đó, Zimbabwe là quốc gia có dân số trẻ. Theo quan niệm của người Zimbabwe, người đàn ông có dạ dày to là dấu hiệu của sự giàu có. Thác Victoria nằm giữa biên giới Zambia và Zimbabwe. Người dân ở Zimbabwe còn gọi thác nước kỳ vĩ này là "Mosi-oa-Tunya" (có nghĩa "khói sấm") vì lượng sương mù khổng lồ do thác nước tạo nên. Tuổi thọ trung bình của nam giới Zimbabwe là 54 tuổi. Trong khi con số này ở nữ giới là 53 tuổi. Mời quý độc giả xem video: Hãi hùng "hồ bơi của quỷ" nằm cheo leo trên đỉnh thác Victoria ở Zimbabwe (nguồn: Dân Việt).

