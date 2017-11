Ly kỳ chuyện những con tàu đắm bí ẩn nhất thế giới

Con tàu đắm Patriot là một trong những vụ đắm tàu bí ẩn nhất thế giới. Con tàu này mất tích bí ẩn trong chuyến hải hành từ Charleston, South Carolina, đến thành phố New York, Mỹ tháng 12/1812. Trong số những thủy thủ đoàn và hành khách mất tích cùng tàu Patriot, nổi tiếng nhất là Theodosia Burr - con gái cựu Phó Tổng thống Mỹ Aaron Burr. Vào thời điểm gặp nạn, Theodosia, 29 tuổi, đang trên đường đến thăm người cha. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy con tàu này là ngày 2/1/1813. Sau khi con tàu Patriot mất tích bí ẩn, một số giả thuyết được đưa ra để lý giải vụ việc. Theo đó, có giả thuyết cho rằng con tàu này gặp phải một cơn bão lớn dẫn đến chìm tàu và mọi người trên tàu đều bỏ mạng. Giả thuyết khác suy đoán con tàu Patriot bị cướp biển tấn công. Có thể những người trên tàu bị hải tặc bắt giữ hoặc giết chết. Tàu đắm Antikythera là một trong những xác tàu nổi tiếng nhất thế giới. Đây là con tàu của người Hy Lạp cổ đại. Con tàu này được cho là bị chìm vào khoảng năm 70 TCN. Đến tháng 7/1901, người ta tìm thấy xác tàu đắm Antikythera gần đảo Antikythera của Hy Lạp. Kể từ khi phát hiện con tàu này, các chuyên gia đã tìm thấy nhiều hiện vật bên trong. Trong số các hiện vật nổi tiếng là cỗ máy Antikythera. Theo các chuyên gia, cỗ máy Antikythera có thể là công cụ để theo dõi vị trí thiên văn và nhật thực, nguyệt thực. Cho đến nay, các chuyên gia, nhà khoa học vẫn chưa thể giải mã được toàn bộ những bí ẩn liên quan cỗ máy Antikythera cổ xưa cũng như nhiều hiện vật tìm thấy trong con tàu đắm cùng tên. Tàu ngầm H.L. Hunley là tàu đắm nổi tiếng của Mỹ khi có tới 3 lần bị chìm. Lần đầu tiên tàu ngầm này bị chìm là vào năm 1863. Vụ chìm tàu này khiến 5 người chết. Sau tai nạn trên, tàu ngầm H.L. Hunley được sửa chữa và đem vào sử dụng tiếp. Tuy nhiên, vài tháng sau vụ chìm tàu đầu tiên, tàu ngầm này gặp nạn lần thứ 2. H.L. Hunley bị chìm khiến toàn bộ 8 người trên tàu bỏ mạng. Một lần nữa, tàu ngầm H.L. Hunley được sửa chữa và được triển khai làm nhiệm vụ vào tháng 2/1864. Đây cũng chính là chuyến hải hành cuối cùng của nó. Nguyên do là vì tàu ngầm H.L.Hunley bị trúng ngư lôi của chính mình và chìm trong cuộc Nội chiến Mỹ. Vào thời điểm bị chìm, tàu chở theo 283.000 lít hóa chất cùng 8 thành viên thủy thủ đoàn. 5 người bỏ mạng cùng con tàu xấu số trong khi 3 người khác may mắn sống sót. Vào năm 200, xác tàu ngầm này được trục vớt. Nguyên nhân vụ chìm tàu này cho đến nay vẫn là bí ẩn. Một số giả thuyết cho rằng tàu ngầm H.L. Hunley ở quá gần ngư lôi được trang bị trên tàu nên đã dẫn đến thảm kịch trúng ngư lôi của chính mình và bị chìm. Mời quý độc giả xem video: Tàu du lịch bị đắm tại cảng Tuần Châu (nguồn: VTC).

Con tàu đắm Patriot là một trong những vụ đắm tàu bí ẩn nhất thế giới. Con tàu này mất tích bí ẩn trong chuyến hải hành từ Charleston, South Carolina, đến thành phố New York, Mỹ tháng 12/1812. Trong số những thủy thủ đoàn và hành khách mất tích cùng tàu Patriot, nổi tiếng nhất là Theodosia Burr - con gái cựu Phó Tổng thống Mỹ Aaron Burr. Vào thời điểm gặp nạn, Theodosia, 29 tuổi, đang trên đường đến thăm người cha. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy con tàu này là ngày 2/1/1813. Sau khi con tàu Patriot mất tích bí ẩn, một số giả thuyết được đưa ra để lý giải vụ việc. Theo đó, có giả thuyết cho rằng con tàu này gặp phải một cơn bão lớn dẫn đến chìm tàu và mọi người trên tàu đều bỏ mạng. Giả thuyết khác suy đoán con tàu Patriot bị cướp biển tấn công. Có thể những người trên tàu bị hải tặc bắt giữ hoặc giết chết. Tàu đắm Antikythera là một trong những xác tàu nổi tiếng nhất thế giới. Đây là con tàu của người Hy Lạp cổ đại. Con tàu này được cho là bị chìm vào khoảng năm 70 TCN. Đến tháng 7/1901, người ta tìm thấy xác tàu đắm Antikythera gần đảo Antikythera của Hy Lạp. Kể từ khi phát hiện con tàu này, các chuyên gia đã tìm thấy nhiều hiện vật bên trong. Trong số các hiện vật nổi tiếng là cỗ máy Antikythera. Theo các chuyên gia, cỗ máy Antikythera có thể là công cụ để theo dõi vị trí thiên văn và nhật thực, nguyệt thực. Cho đến nay, các chuyên gia, nhà khoa học vẫn chưa thể giải mã được toàn bộ những bí ẩn liên quan cỗ máy Antikythera cổ xưa cũng như nhiều hiện vật tìm thấy trong con tàu đắm cùng tên. Tàu ngầm H.L. Hunley là tàu đắm nổi tiếng của Mỹ khi có tới 3 lần bị chìm. Lần đầu tiên tàu ngầm này bị chìm là vào năm 1863. Vụ chìm tàu này khiến 5 người chết. Sau tai nạn trên, tàu ngầm H.L. Hunley được sửa chữa và đem vào sử dụng tiếp. Tuy nhiên, vài tháng sau vụ chìm tàu đầu tiên, tàu ngầm này gặp nạn lần thứ 2. H.L. Hunley bị chìm khiến toàn bộ 8 người trên tàu bỏ mạng. Một lần nữa, tàu ngầm H.L. Hunley được sửa chữa và được triển khai làm nhiệm vụ vào tháng 2/1864. Đây cũng chính là chuyến hải hành cuối cùng của nó. Nguyên do là vì tàu ngầm H.L.Hunley bị trúng ngư lôi của chính mình và chìm trong cuộc Nội chiến Mỹ. Vào thời điểm bị chìm, tàu chở theo 283.000 lít hóa chất cùng 8 thành viên thủy thủ đoàn. 5 người bỏ mạng cùng con tàu xấu số trong khi 3 người khác may mắn sống sót. Vào năm 200, xác tàu ngầm này được trục vớt. Nguyên nhân vụ chìm tàu này cho đến nay vẫn là bí ẩn. Một số giả thuyết cho rằng tàu ngầm H.L. Hunley ở quá gần ngư lôi được trang bị trên tàu nên đã dẫn đến thảm kịch trúng ngư lôi của chính mình và bị chìm. Mời quý độc giả xem video: Tàu du lịch bị đắm tại cảng Tuần Châu (nguồn: VTC).