Lý giải hiện tượng “yêu tội phạm” đầy kỳ lạ

Hiện tượng lạ

Sau khi bị kết án vì tội giết người hàng loạt, trong đó có nữ diễn viên Sharon Tate, Charles Manson vẫn được phụ nữ yêu và theo đuổi. Cách đây ba năm, Manson đã đính hôn với Afton Elaine Burton, một phụ nữ 26 tuổi có biệt danh Star và điều hành một trang web mang tên "Hãy thả Charles Manson ngay bây giờ".

Charles Manson có nhiều phụ nữ hâm mộ.

Mối quan hệ này đã khiến dư luận xôn xao. Giấy phép cử hành hôn nhân của cặp đôi đã hết hạn từ tháng 2.2015. Báo lá cải đồn rằng Burton muốn lấy kẻ giết người để mình có thể trưng bày xác ông ta và kiếm tiền sau khi ông ta chết. Cáo buộc này đã bị bố mẹ của Burton bác bỏ.

Cho dù lý do mà Burton theo đuổi mối quan hệ với Manson là gì thì khi tin tức về cuộc đính hôn giữa hai người rò rỉ, mạng internet liên tục tràn ngập những câu chuyện về hiện tượng tình dục mới gọi là hybristophilia (yêu tội phạm) hoặc hội chứng Bonnie và Clyde.

Bà Katherine Ramsland, giáo sư tâm lý học pháp lý thuộc Đại học DeSales và tác giả cuốn "Tâm lý pháp lý của tội phạm", giải thích: "Hybristophilia là một rối loạn tình dục mà trong đó cảm xúc nảy sinh khi ở cùng một đối tác đã phạm tội như giết người, tra tấn, cưỡng hiếp".

Tuy nhiên, hybristophilia không phải lúc nào cũng khiến phụ nữ và đàn ông cảm thấy bị kẻ giết người hấp dẫn. Theo giáo sư Ramsland, có nhiều động cơ khác nữa. Một số phụ nữ muốn tìm kiếm sự nổi tiếng hoặc tin rằng họ có thể thuần hóa con thú hoang dại trong một người đàn ông bạo lực.

Ted Bundy nhận được cả tá thư tình trong tù.

Một số phụ nữ hẹn hò với sát nhân hàng loạt đã tiến tới kết hôn. Ted Bundy, tên sát nhân hàng loạt khét tiếng, kẻ đã cưỡng hiếp và giết hơn 30 phụ nữ, từng nhận được hàng tá thư từ người hâm mộ nữ khi ở trong tù.

Trong thư từ có cả ảnh khỏa thân, thậm chí lời cầu hôn dành cho hắn. Trong quá trình xét xử Bundy, phụ nữ hâm mộ hắn thường xuất hiện trong phòng xử án, ăn mặc, để tóc như những phụ nữ mà hắn đã giết hại. Năm 1980, khi vẫn còn bị xét xử, Bundy đã kết hôn với một trong những người hâm mộ mình là một bà mẹ hai con đã ly dị hai lần tên là Carole Anne Boone.

Năm 1989, Richard Ramirez hay còn gọi là "sát thủ bóng đêm" bị kết án tử hình vì gây ra 13 vụ giết người. Điều đó không ngăn cản Doreen Lioy, biên tập viên tạp chí tự do, kết hôn với hắn 7 năm sau đó. Lioy coi Ramirez là người tốt bụng, hài hước và hấp dẫn.

Gần đây hơn, tên Anders Breivik, kẻ khủng bố đã giết 77 người ở Na Uy năm 2011, chủ yếu là trẻ em, đã nhận được thư tình từ các cô gái, có người chỉ mới 16 tuổi.

Đi tìm nguyên nhân

Mặc dù không có một khuôn mẫu chung cho loại phụ nữ yêu một kẻ sát nhân hàng loạt nhưng họ có điểm chung là đều có một tuổi thơ rắc rối. Đó là nhận định của bà Sheila Isenberg, một giáo sư người Anh và là tác giả cuốn "Phụ nữ yêu đàn ông giết người". Bà Isenberg giải thích: "Không có ngoại lệ nào cả, những phụ nữ tôi đã phỏng vấn để viết sách đều có một mối quan hệ bị lạm dụng thời nhỏ. Gia đình họ, bạn trai đầu tiên, chồng hoặc một ai đó đã lạm dụng họ về tình cảm, thể xác, tình dục".

Khi có quan hệ với một tội phạm bị tống tù, những người phụ nữ này cảm thấy một điều gì đó giống như quyền lực. Họ có cơ hội được tự kiểm soát, thường là lần đầu tiên trong đời họ. Họ tự ra quyết định, họ là người tự do được đến và được đi theo ý muốn. Nghe có vẻ khác thường nhưng khi có quan hệ với một kẻ giết người bị kết án, phụ nữ từng có quá khứ bị lạm dụng cảm thấy an toàn hơn vì anh ta ở sau song sắt còn mình thì không. Do đó, một tội phạm bị kết án sẽ là "bạn trai hoàn hảo" với những phụ nữ này.

Theo giáo sư Ramsland, người phụ nữ luôn biết anh ta ở đâu và khi người phụ nữ có thể tuyên bố rằng có người yêu mình, cô ấy không phải chịu đựng những vấn đề hàng ngày trong phần lớn mối quan hệ tình cảm. Cô ấy có thể giữ được cảm xúc lâu hơn mà không phải lo nấu nướng, dọn dẹp hay trình bày với một ai đó. Cảm xúc đó có cả niềm tin rằng chỉ có họ mới biết bạn trai mình thực sự là người như thế nào.

Nhà tâm lý học Oren Amitay ở Toronto, Canada phân tích: "Nhiều người trong số những phụ nữ này tin rằng họ là người duy nhất có thể chạm vào con người thực ẩn sau con quái vật mà dư luận đang khắc họa sai lầm. Chỉ có họ mới có thể trao cho bạn trai tình yêu và sự ủng hộ mà anh ta xứng đáng, chỉ có họ mới có thể biết 'cái tôi thực sự' và chứng minh rằng anh ta vô tội, hay ít nhất là bị công chúng hiểu lầm".

Tuy vậy, tham vọng nổi tiếng của họ cũng không thể bị đánh giá thấp. Nếu người phụ nữ tìm kiếm sự nổi tiếng nhanh chóng thì họ có thể làm điều đó bằng cách hẹn hò với một kẻ sát nhân bị kết án.

Bà Ramsland nói: "Những người này xuất hiện trên chương trình trò chuyện để tuyên bố tình yêu của mình và khăng khăng rằng kẻ sát nhân bị kết án bị đối xử bất công hoặc hiện giờ anh ta đã khác. Họ thậm chí có thể nhận rằng mình có công 'cải tạo' anh ta, như thể là tình yêu của họ là tất cả những gì anh ta cần để thay đổi, một liều thuốc thần".

Trong trường hợp yêu người bị kết án tử hình, câu chuyện của người phụ nữ vẫn tiếp tục sau khi kẻ sát nhân bị tử hình. Những phụ nữ này tham gia vào quá trình xét xử và kháng cáo, thậm chí là lúc hành hình. Đối với trường hợp Burton, hồi tháng 1, bố mẹ cô gái nói rằng Burton tìm cách gặp Manson khi hắn bệnh nặng nhưng bị bệnh viện ngăn cản. Theo lời cha Burton, hai người "vẫn là bạn bè".