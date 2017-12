Khó giải bản mật mã của sát nhân khét tiếng Zodiac

Sát nhân khét tiếng Zodiac trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân Mỹ khi giết hơn 30 người ở San Francisco. Mỗi lần gây án xong, hung thủ đều gửi thư mã hóa tới sở cảnh sát và các tòa soạn báo trong đó có The San Francisco Chronicle để thuật lại quá trình gây án. Trong thư, sát nhân Zodiac thừa nhận là hung thủ gây ra các vụ giết người rúng động dư luận mà giới chức trách chưa bắt được. Mỗi bức thư mà kẻ giết người Zodiac gửi cho cảnh sát và báo giới đều là những thông điệp đã mã hóa và một dấu hiệu hình sao. Gã sát nhân cho hay chỉ cần giải được thư mã hóa của y thì giới chức trách sẽ biết được danh tính của hắn. Kể từ khi xảy ra hàng loạt vụ án nghiêm trọng, giới chức trách Mỹ đã cố gắng tìm ra hung thủ để bắt y đứng trước vành móng ngựa. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành công dù có tới hơn 2.500 nghi can bị cảnh sát điều tra nhưng đều không có bằng chứng chỉ ra ai thực sự là hung thủ. Bí ẩn về nhận dạng và danh tính của kẻ sát nhân Zodiac không được giải mã trong suốt nhiều năm qua. Trước vụ việc này, nhiều chuyên gia, nhà khoa học về giải mã ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới cũng bắt tay vào giải những lá thư mã hóa mà Zodiac gửi cho cảnh sát và báo chí. Theo đó, người ta chỉ giải mã được một trong 4 bức mật mã của Zodiac. Nội dung của bức mật mã nói về việc Zodiac miêu tả hành động giết người của bản thân vì nó mang lại “quá nhiều niềm vui” và vì để các nạn nhân trở thành nô lệ của y ở kiếp sau. Gần đây, giáo sư Kevin Knight thuộc Đại học Nam California, đã phát minh ra CARMEL - siêu máy tính được đào tạo để có thể hiểu và diễn đạt được ngôn ngữ của con người. Với thành công trong việc giải mã Copiale Cipher - tài liệu viết tay dài 150 trang từ thế kỷ 18, chứa thông điệp bí ẩn về xã hội Đức vào năm 2011, CARMEL được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết những mật mã khó giải còn lại của sát nhân Zodiac. Ông Knight cho siêu máy tính trên nạp các mật mã của hung thủ vào để có suy nghĩ giống kẻ sát nhân khét tiếng Zodiac từ đó tìm ra danh tính tên sát nhân khét tiếng thế kỷ 20 ở Mỹ. Do vậy, sau khi nạp vào các mật mã của Zodiac, CARMEL sáng tác ra các bài thơ theo tâm trí của kẻ sát nhân này. Nhiều người không khỏi rợn người trước bài thơ có nội dung ghê sợ do CARMEL sáng tác dựa theo tâm trí của Zodiac: "Cô đơn và tức giận vì một kẻ sát nhân tàn bạo; Được bao quanh bởi một hồ nhân tạo; Một kẻ sát nhân không bao giờ bị kết án". Mời quý độc giả xem video: Lời khai nghi phạm vụ giết người vì sàm sỡ nhầm bạn gái (nguồn: ANTĐ)

