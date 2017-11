Khám phá thị trấn ma nổi tiếng nhất nước Nga

Nằm ở khu vực Susumansky thuộc tỉnh Magadan của nước Nga, Kadykchan là một trong những " thị trấn ma" nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: OrangeSmile.com. Thị trấn này được Liên Xô xây dựng sau Chiến tranh Thế giới II nhằm mục đích khai thác mỏ than có trữ lượng rất dồi dào ở khu vực. Ảnh: Abandoned Spaces. Trong vài thập niên, Kadykchan liên tục phát triển và mở rộng quy mô do nhu cầu về than của Liên Xô tăng mạnh. Ảnh: Odd Stuff Magazine. Theo thống kê, dân số thị trấn Kadykchan vào năm 1970 là 3.378 người, năm 1979 là 4.764 người và năm 1986 là 10.270 người. Ảnh: Panoramio. Để phục vụ cuộc sống của người lao động ở thị trấn, nhiều khu chung cư cao tầng và các công trình công cộng như trường học, cửa hàng bách hóa, rạp chiếu phim... đã được xây dựng. Ảnh: Upper Cruster. Tuy vậy, nhu cầu cung ứng than giảm xuống vào cuối thập niên 1980 đã khiến công nhân rời bỏ thị trấn ngày một nhiều. Đến năm 1989, dân số thị trấn chỉ còn 5.794. Ảnh: YouTube. Sau khi Liên Xô tan rã, ngành khai thác than trong khu vực ngày càng trở nên bấp bênh do giá than trên thị trường giảm mạnh, khiến thị trấn ngày càng trở nên suy thoái. Ảnh: Koryogroup.com. Một vụ nổ ở mỏ làm 6 người thiệt mạng năm 1996 đã dẫn đến quyết định đóng cửa mỏ. Chính phủ đã trợ cấp cho người dân Kadykchan di chuyển đến nơi ở mới. Ảnh: Abandoned Spaces. Đến năm 2010, thị trấn được chính thức xác nhận là không còn người sinh sống, dù một số báo cáo cho rằng vẫn còn một vài cư dân "cố thủ" tính tới năm 2012. Ảnh: Yunkai's photoblog. Sau nhiều năm bỏ hoang, Kadykchan trở thành một "thị trấn ma" với các tòa nhà cao tầng đổ nát, cây cỏ dại bao phủ và động vật hoang dã đi lại trên đường phố. Ảnh: Wikipedia. Những năm gần đây, Kadykchan thu hút ngày càng nhiều du khách đến khám phá nhờ dáng vẻ hoang tàn của mình. Ảnh: ShortWayRound.

