Khám phá những thuyết âm mưu nổi tiếng nhất thế giới

Một số người trên thế giới tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh và UFO. Chính vì vậy, một số thuyết âm mưu về vấn đề này đã được được đưa ra và nhận được sự chú ý lớn của dư luận. Một trong những giả thuyết gây sốc về người ngoài hành tinh là khu vực 51 (Area 51) ở Nevada là nơi chính phủ Mỹ che giấu thông tin về người ngoài hành tinh. Nơi đây bị đồn thổi là địa điểm Mỹ nghiên cứu về sự sống ngoài Trái đất cũng như UFO. Đặc biệt, sự kiện một vật thể bay không xác định (UFO) bị rơi ở Roswell, New Mexico năm 1947 khiến không ít người tin rằng người ngoài hành tinh có thật. Cũng từ đây, nhiều giả thuyết được đưa ra như chính phủ che dấu thông tin về việc người ngoài hành tinh liên lạc với con người nhiều lần. Một số người hoài nghi người Mỹ chưa từng đặt chân lên Mặt trăng và đưa ra những lý lẽ để chứng minh gây xôn xao dư luận. Một trong những lý do ủng hộ thuyết âm mưu kỳ lạ này là việc khi hai nhà du hành Neil Armstrong và Buzz Aldrin cắm lá cờ Mỹ. Điều kỳ lạ là lá cờ đã bay phần phật. Trên thực tế, trên Mặt trăng không có gió. Từ đó, nhiều người hoài nghi cái gì đã làm cờ bay? Một lý do khác khiến một số người cho rằng người Mỹ chưa từng đặt chân lên Mặt trăng là việc không có bất kỳ ngôi sao nào xuất hiện trong những bức ảnh và phim về cuộc đổ bộ. Trước hai nghi vấn này, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) giải thích khi 2 phi hành gia khi Armstrong và Aldrin cắm cờ, họ phải xoay cán để nó ngập sâu xuống bề mặt. Chính hành động này khiến lá cờ bay phần phật. Các chuyên gia cũng lý giải Mặt trăng không có bầu khí quyển nên cờ không chịu lực ma sát do cọ xát với không khí. Vì vậy, lá cờ tiếp tục lay động sau khi hai phi hành gia này di chuyển tới địa điểm khác. NASA cũng khẳng định việc những ngôi sao không xuất hiện trên bầu trời của Mặt trăng trong cuộc đổ bộ vào năm 1969 là vì ánh sáng của chúng bị lu mờ bởi ánh sáng từ Trái đất và bề mặt sáng rực của Mặt trăng. Hội Illuminati (Khai sáng) là một trong những hội kín bí ẩn nhất thế giới. Đây là một tổ chức liên hiệp bí mật có thật trong lịch sử do Triết gia người Đức Adam Weishaupt (1748 - 1830) thành lập năm 1776 tại Bavaria, Đức trong thời kỳ Khai sáng ở châu Âu. Mục tiêu của hội kín này là tạo nên một chính phủ đơn nhất để cai trị thế giới. Về sau, Illuminati bị giải thể. Tuy nhiên, một số thuyết âm mưu ngày nay cho rằng, hội Illuminati vẫn tồn tại và hoạt động trong bóng tối, "thao túng" thế giới công nghiệp và chính trị.

Một số người trên thế giới tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh và UFO. Chính vì vậy, một số thuyết âm mưu về vấn đề này đã được được đưa ra và nhận được sự chú ý lớn của dư luận. Một trong những giả thuyết gây sốc về người ngoài hành tinh là khu vực 51 (Area 51) ở Nevada là nơi chính phủ Mỹ che giấu thông tin về người ngoài hành tinh. Nơi đây bị đồn thổi là địa điểm Mỹ nghiên cứu về sự sống ngoài Trái đất cũng như UFO. Đặc biệt, sự kiện một vật thể bay không xác định (UFO) bị rơi ở Roswell, New Mexico năm 1947 khiến không ít người tin rằng người ngoài hành tinh có thật. Cũng từ đây, nhiều giả thuyết được đưa ra như chính phủ che dấu thông tin về việc người ngoài hành tinh liên lạc với con người nhiều lần. Một số người hoài nghi người Mỹ chưa từng đặt chân lên Mặt trăng và đưa ra những lý lẽ để chứng minh gây xôn xao dư luận. Một trong những lý do ủng hộ thuyết âm mưu kỳ lạ này là việc khi hai nhà du hành Neil Armstrong và Buzz Aldrin cắm lá cờ Mỹ. Điều kỳ lạ là lá cờ đã bay phần phật. Trên thực tế, trên Mặt trăng không có gió. Từ đó, nhiều người hoài nghi cái gì đã làm cờ bay? Một lý do khác khiến một số người cho rằng người Mỹ chưa từng đặt chân lên Mặt trăng là việc không có bất kỳ ngôi sao nào xuất hiện trong những bức ảnh và phim về cuộc đổ bộ. Trước hai nghi vấn này, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) giải thích khi 2 phi hành gia khi Armstrong và Aldrin cắm cờ, họ phải xoay cán để nó ngập sâu xuống bề mặt. Chính hành động này khiến lá cờ bay phần phật. Các chuyên gia cũng lý giải Mặt trăng không có bầu khí quyển nên cờ không chịu lực ma sát do cọ xát với không khí. Vì vậy, lá cờ tiếp tục lay động sau khi hai phi hành gia này di chuyển tới địa điểm khác. NASA cũng khẳng định việc những ngôi sao không xuất hiện trên bầu trời của Mặt trăng trong cuộc đổ bộ vào năm 1969 là vì ánh sáng của chúng bị lu mờ bởi ánh sáng từ Trái đất và bề mặt sáng rực của Mặt trăng. Hội Illuminati (Khai sáng) là một trong những hội kín bí ẩn nhất thế giới. Đây là một tổ chức liên hiệp bí mật có thật trong lịch sử do Triết gia người Đức Adam Weishaupt (1748 - 1830) thành lập năm 1776 tại Bavaria, Đức trong thời kỳ Khai sáng ở châu Âu. Mục tiêu của hội kín này là tạo nên một chính phủ đơn nhất để cai trị thế giới. Về sau, Illuminati bị giải thể. Tuy nhiên, một số thuyết âm mưu ngày nay cho rằng, hội Illuminati vẫn tồn tại và hoạt động trong bóng tối, "thao túng" thế giới công nghiệp và chính trị.