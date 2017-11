Giải mã quan niệm mê tín về chuyện may rủi

Một số nước trên thế giới có quan niệm mê tín rằng, nhặt được tiền hoặc đồng xu trên đường thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ gặp được may mắn. Tại Ba Lan, phụ nữ mang thai kiêng đi dưới một cái thang. Điều này xuất phát từ quan niệm mê tín tin rằng, nếu thai phụ đi dưới một cái thang thì sẽ làm cho đứa trẻ bị đè nén và kém phát triển. Khi chào đời, em bé sẽ bị nhẹ cân. Đối với người Ai Cập cổ đại, loài mèo được con người chăm sóc chu đáo và có cuộc sống tốt đẹp. Người nào giết chết một con mèo phải chịu án tử hình ngay lập tức. Tuy nhiên, về sau, mèo đen bị quan niệm là điềm xui cho con người. Điều này bắt nguồn từ năm 1233 khi Đức Giáo hoàng Gregory IX tuyên bố mèo đen là hóa thân của ma quỷ. Vì vậy, những người theo đạo Cơ Đốc đã săn lùng gắt gao mèo đen, bắt và thiêu sống chúng. Trong suốt thời gian dài, những người mê tín dị đoan vẫn tin mèo đen là do phù thủy đội lốt biến thành. Thậm chí, những người sở hữu mèo đen hồi thế kỷ 16,17 đều bị xem là phù thủy và lĩnh án tử hình. Cho đến tận ngày nay, một số người vẫn quan niệm nhìn thấy mèo đen trên đường đi là điềm báo gặp xui xẻo. Tại nhiều nước châu Âu, chân sau của những con thỏ được coi là biểu tượng của sự may mắn. Từ xa xưa, người dân tin là có các linh hồn sống ở trong cơ thể của loài thỏ nên loài vật này được con người tôn sùng. Đặc biệt, khả năng sinh sản nhiều của những con thỏ khiến nó được xem là biểu tượng của sự phồn thực và sự thịnh vượng. Do vậy, người ta quan niệm đeo chân thỏ sẽ đem đến may mắn cho các cặp vợ chồng muốn có con. Nhiều nước trên thế giới quan niệm làm vỡ một chiếc gương sẽ gặp phải những điều tồi tệ, xui xẻo và đánh mất 7 năm may mắn. Một số tôn giáo và nền văn hóa ở các nước phương Tây xem con số 666 là xui xẻo, chỉ mang lại tai họa. Nó được xem là con số của quỷ và những điều liên quan đến quỷ được xem là không may mắn.

