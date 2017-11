Giải mã những điều bất ngờ về lực lượng mật vụ Mỹ

Lực lượng mật vụ Mỹ được thế giới biết đến là đội ngũ phải đối mặt với sức ép rất lớn về ngân sách cũng như mức độ phức tạp của công tác bảo vệ các Tổng thống Mỹ và gia đình ông chủ Nhà Trắng. Không chỉ bảo vệ Tổng thống Mỹ đương nhiệm và gia đình, Cơ quan mật vụ Mỹ còn bảo vệ các cựu Tổng thống Mỹ cũng như gia đình họ hay khách quý của ông chủ Nhà Trắng. Theo ước tính, Cơ quan Mật vụ Mỹ có khoảng 6.500 nhân viên. Họ đều là những nhân viên xuất sắc được tuyển dụng thông qua những bài kiểm tra, sát hạch cũng như quá trình huấn luyện vô cùng kỹ lưỡng và gian khó. Trước khi nhân viên mật vụ Mỹ tham gia các nhiệm vụ tại thực địa, họ phải làm việc tại văn phòng trong 3 năm. Trước khi diễn ra một sự kiện quan trọng, lực lượng mật vụ Mỹ sẽ tập huấn và diễn tập để đề phòng bất cứ tình huống nào có thể xảy ra như nổ súng, đánh bom hay sẵn sàng đỡ đạn cho Tổng thống Mỹ... Mỗi mật vụ Mỹ đều có kỹ năng chăm sóc y tế cơ bản và sẵn sàng cứu người trong tình huống khẩn cấp một nhân vật quan trọng bị thương. Họ sẽ phải sơ cứu cho bệnh nhân trước khi xe cấp cứu đến hoặc được chuyển đến bệnh viện. Mật vụ Mỹ luôn chuẩn bị lượng máu cần thiết trong trường hợp Tổng thống Mỹ bị thương cần truyền máu mà cơ sở y tế, bệnh viện không đáp ứng đủ. Mật vụ Mỹ sử dụng tên mã để gọi các Tổng thống Mỹ. Ví dụ như Rawhide là tên mã mà mật vụ Mỹ dùng để gọi Tổng thống Ronald Reagan. Tên mã mà mật vụ Mỹ dùng để gọi cựu Tổng thống Barack Obama (thứ hai từ trái sang) là Renegade... Mật vụ Mỹ luôn đi bên cạnh Tổng thống Mỹ trong nhiều hoạt động trong ngày để đảm bảo an toàn cho ông chủ Nhà Trắng. Do vậy, ngay cả khi Tổng thống Mỹ chạy bộ vào buổi sáng, nhân viên mật vụ Mỹ cũng đồng hành cùng ông chủ Nhà Trắng. Cơ quan Mật vụ Mỹ luôn theo dõi, kiểm tra các mối đe dọa tới sự an toàn của Tổng thống Mỹ từ thư từ giấy cho đến thư điện tử...

