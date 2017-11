Giải mã điều ít người biết về ngày Nhà giáo thế giới

Ngày Nhà giáo thế giới, (World Teachers' Day) là một ngày lễ quốc tế do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đề xướng từ năm 1994, được tổ chức hàng năm vào ngày 5/10. Ảnh: Askideas.com. Ngày này được chọn để kỷ niệm sự kiện UNESCO và Tổ chức Lao động Quốc tế đã triệu tập một Hội nghị liên chính phủ tại Paris, thông qua một "Khuyến nghị về cương vị các giáo viên" vào ngày 5/10/1966. Ảnh: Chuckman. "Khuyến nghị về cương vị các giáo viên" là tài liệu quốc tế đầu tiên xác định các điều kiện làm việc của giáo viên, có thể được coi là một bản tuyên ngôn về quyền lợi của các giáo viên trên toàn thế giới. Ảnh: The Irish Times. Theo UNESCO, ngày Nhà giáo thế giới cần phải được tổ chức để thu hút sự chú ý của xã hội đến tình trạng của các nhà giáo, vai trò của họ trong việc hình thành và phát triển xã hội, đồng thời huy động sự hỗ trợ để các giáo viên phát huy toàn diện năng lực của mình trong sự nghiệp giáo dục. Ảnh: NEA Today. Sự ra đời của ngày Nhà giáo thế giới đã thể hiện một bước phát triển quan trọng về nhận thức, sự cảm thông và việc đánh giá cao sự đóng góp quan trọng mà các giáo viên thực hiện cho việc giáo dục và sự phát triển xã hội. Ảnh: Rand.org. Liên đoàn Quốc tế Giáo dục hy vọng rằng ngày Nhà giáo thế giới sẽ được các quốc gia công nhận rộng rãi và cử hành các hoạt động kỷ niệm trên khắp thế giới. Ảnh: Hindustan Times. Tổ chức này cũng tin rằng các nguyên tắc của khuyến nghị năm 1966 và những khuyến nghị năm 1997 cần được xem xét để thực hiện bảo đảm quyền lợi cho giáo viên trong mọi quốc gia. Ảnh: Teacherrelief.com.au. Hàng năm, Liên đoàn Quốc tế Giáo dục đều phát động các chiến dịch nâng cao nhận thức của công chúng để làm nổi bật những đóng góp của nghề giảng dạy. Qua các hoạt động này, ngày Nhà giáo thế giới cũng được biết đến rộng rãi hơn ở phạm vi quốc tế. Ảnh: ThoughtCo. Ngày nay, có hơn 100 quốc gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo thế giới ở các hình thức và quy mô khác nhau. Ảnh: YouTube. Một số quốc gia đã chọn ngày Nhà giáo thế giới là ngày Nhà giáo của đất nước mình như Azerbaijan, Croatia, Litva, Nga, Pakistan, Philippines... Ảnh: The Express Tribun. Những điều này cho thấy ngày Nhà giáo thế giới đã thực sự có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu, như kỳ vọng của những người đề xướng cách đây hơn hai thập niên. Ảnh: Nigeria News Network.

