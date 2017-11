Giải mã cuộc đời tên cướp biển Râu đen khét tiếng

Hải tặc Edward Teach hay còn gọi là tên cướp biển Râu đen từng khiến những người đi biển vào thế kỷ 17 - 18 khiếp sợ bởi những hành động hung bạo, táo tợn mà băng nhóm cướp biển của y gây ra. Biệt danh của tên cướp biển Edward Teach xuất phát từ việc hắn có một bộ râu gần như che kín toàn bộ khuôn mặt. Do vậy, hắn lấy biệt danh Râu Đen và đặt tên này cho băng đảng cướp biển của y. Hải tặc Râu đen và đồng bọn từng bắt giữ một con tàu của Pháp có tên Concorde ở ngoài khơi đảo St Vincent. Về sau, tên cướp biển này tăng cường vũ khí trang bị cho con tàu và đổi tên thành "Sự trả thù của Nữ hoàng Anne". Râu đen cũng không hề do dự một chút nào khi chặt đứt ngón tay để lấy chiếc nhẫn khi nạn nhân từ chối tháo ra đưa cho y. Tên cướp biển khét tiếng này còn khiến nhiều người khiếp sợ khi tấn công nhằm vào các tàu thuyền đi biển. Băng cướp biển thường đâm thẳng hoặc bắn trúng tim nạn nhân để họ không có khả năng sống sót. Mỗi lần ra biển thực hiện các vụ cướp táo bạo, Râu đen luôn mang theo 2 thanh gươm ở thắt lưng, nhiều súng và dao ở trên ngực. Râu đen đối xử với đồng bọn khá hung bạo, khiến ai cũng khiếp sợ. Tên cướp biển này từng bắn chết thành viên trong nhóm cướp biển của mình để nhắc nhở họ rằng y là người có quyền lực nhất trong băng nhóm. Cuộc đời cướp biển của Râu đen kết thúc vào năm 1718. Y có tới 5 vết thương do súng hỏa mai bắn, cùng hơn 20 vết thương do kiếm đâm trước khi chết. Sau khi chết, Râu đen bị chặt đầu. Đầu của y được treo ở mũi tàu của Đại úy Robert Maynard - người chỉ huy hạm đội hải quân tiêu diệt băng nhóm cướp biển Râu Đen.

