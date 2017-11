Giải mã cái chết bí ẩn của nhà soạn nhạc Frederic Chopin

Nhà soạn nhạc Frederic Chopin nổi tiếng thế giới qua đời năm 1849. Thi hài ông được chôn cất tại Paris, Pháp. Một điều bất ngờ là trái tim nhà soạn nhạc người Ba Lan này được lấy ra khỏi thi hài trước, sau được đem bảo quản trong rượu, dường như là cognac. Về sau, trái tim của Chopin được bí mật đưa đến chôn cất tại nhà thờ Holy Cross ở thủ đô Warsaw (Ba Lan). Trong suốt nhiều năm, không ít người tò mò về nguyên nhân tử vong của nhà soạn nhạc Chopin khi mới 39 tuổi. Nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải cái chết của ông là do căn bệnh lao, bệnh khí thũng hay bệnh xơ nang... Điều này xuất phát từ việc báo cáo đầu tiên liên quan khám nghiệm tử thi của Chopin bị biến mất. Từ đó, nguyên nhân tử vong của Chopin trở thành câu hỏi hóc búa "thách thức" con người đi tìm lời giải. Để giải đáp câu hỏi trên, vào tháng 4/2014, các chuyên gia, nhà khoa học đã tiến hành khai quật trái tim của Chopin tại Warsaw một cách bí mật để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của nhà soạn nhạc thiên tài này. Theo đó, các chuyên gia phát hiện trái tim của Chopin được bảo quản trong một chất lỏng màu vàng và được xác định là rượu cognac. Loại rượu này thường được sử dụng để bảo quản mô trong thế kỷ 19. Sau một thời gian nghiên cứu hàng trăm bức ảnh chụp trái tim nhà soạn nhạc quá cố, các chuyên gia đi đến kết luận Chopin qua đời do viêm màng ngoài tim - biến chứng hiếm gặp của căn bệnh lao. Trước nghiên cứu năm 2014, các nhà khoa học từng nghiên cứu xem Chopin đã mắc căn bệnh gì để dẫn đến cái chết từ khi ông còn trẻ đến vậy. Do vậy, vào năm 2011, một số bác sĩ ở Tây Ban Nha xem xét các bằng chứng và tư liệu rồi đi đến kết luận Chopin có thể từng mắc bệnh động kinh. Mời quý độc giả xem v ideo những cách thức làm cho xác chết "lên tiếng" (nguồn: VTC).

