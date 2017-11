Điểm danh 5 vũ khí kỳ lạ nhất lịch sử nhân loại

Trong Chiến tranh thế giới 2, Mỹ đã chế tạo một loại vũ khí kỳ lạ là bom dơi để chống lại quân đội Nhật Bản. Mỗi quả bom đặc biệt này được thiết kế chứa 40 con dơi đang ngủ đông. Mỗi con dơi bị buộc với một quả bom Napalm nhỏ và trang bị thiết bị hẹn giờ. Sau khi ném từ máy bay, quả bom có hệ thống dù riêng đủ để tạo ra khoảng thời gian cho những con dơi bay đến bất kỳ nơi nào chúng có thể đậu. Sau đó, bom gắn trên cơ thể con dơi sẽ phát nổ do được hẹn giờ để phá hủy mục tiêu quân địch. Một loại vũ khí lạ khác xuất hiện trong Chiến tranh thế giới 2 là những con chó chống tăng. Liên Xô tạo ra vũ khí này với mục đích nhằm ngăn cản bước tiến của phát xít Đức. Để làm điều đó, Liên Xô buộc những khối chất nổ vào các con chó rồi huấn luyện để chúng chạy đến dưới các xe tăng của quân địch. Theo ước tính, Liên Xô đã phá hủy 300 xe tăng của Đức quốc xã bằng vũ khí này. Nhà khoa học B.F.Skinner (Mỹ) từng gây xôn xao dư luận khi thực hiện dự án tên lửa do bồ câu dẫn đường. Mỗi lên lửa loại này sẽ được gắn hệ thống thấu kính ở phía trước mũi để phản chiếu hình ảnh mục tiêu đến màn hình bên trong. Những con bồ câu có nhiệm vụ mổ vào mục tiêu trên màn hình. Những lần mổ của chim bồ câu sẽ quyết định đường bay của tên lửa. Tuy nhiên, về sau dự án này bị hủy bỏ do không có tính khả thi. Vào thời cổ đại, con người sử dụng những con lợn như một loại vũ khí trong chiến tranh. Cụ thể, người La Mã cổ đại sử dụng tiếng kêu ré của con lợn khiến đàn voi chiến của quân địch hoảng loạn, mất kiểm soát. Về sau, để tăng hiệu quả của loại vũ khí sống này, người La Mã đổ những chất dễ cháy lên cơ thể lợn. Kế đến, họ châm lửa đốt những con lợn rồi thả chúng về phía quân địch. Kết quả là những con lợn càng kêu to hơn khiến quân địch càng hoảng loạn và dễ bị đánh bại hơn. Bom chuột là vũ khí kỳ lạ của cơ quan tình báo Anh trong Chiến tranh thế giới 2. Để tạo ra vũ khí này, điệp viên Anh đã bắt hàng trăm con chuột rồi lột da, nhồi thuốc nổ dẻo vào bên trong trước khi khâu lại. Mật vụ Anh dự định "sắp xếp" những con chuột đã chết trên vào lẫn trong than đá bên cạnh nồi hơi. Khi đối phương nhìn thấy những con chuột trên, họ sẽ ném chúng vào lò và gây ra một vụ nổ lớn.

