CIA tiết lộ bí mật về trùm khủng bố Osama bin Laden

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) mới công bố gần 470.000 tệp tài liệu được tìm thấy trên chiếc máy tính thu giữ trong chiến dịch của lực lượng đặc biệt đột kích hang ổ của trùm khủng bố Osama bin Laden của al-Qaeda tại Abbottabad, Pakistan vào ngày 2/5/2011. Osama bin Laden là người sáng lập mạng lưới thánh chiến al-Qaeda và chính là người chịu trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Theo Giám đốc CIA Mike Pompeo, việc công bố gần 470.000 tệp tài liệu bao gồm nhiều bức thư, video, tập tin âm thanh và các tài liệu khác từ al-Qaeda mang đến cho người Mỹ cái nhìn sâu sắc hơn về những kế hoạch và hoạt động của tổ chức khủng bố nguy hiểm này. "CIA sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội chia sẻ thông tin với người Mỹ, đảm bảo trọng trách của chúng tôi trong việc duy trì an ninh quốc gia", Giám đốc CIA Mike Pompeo cho biết. Với việc công bố gần 470.000 tệp tài liệu trên, nó trở thành bộ hồ sơ thứ 4 phát hiện tại nơi trú ẩn của trùm khủng bố bin Laden được chính phủ Mỹ công bố kể từ tháng 5/2015. Trong số những tài liệu trên, một số có bản quyền bao gồm: hơn 20 video phim hoạt hình thiếu nhi như: Cars, Batman Gotham Knight, Chicken Little, Marvel's Heroes of Tomorrow... Thêm nữa, trò chơi điện tử nổi tiếng Nhật Bản "Final Fantasy” cũng được CIA tìm thấy trong máy tính của trùm khủng bố Osama bin Laden. Một phim hoạt hình Trung Quốc cũng được tìm thấy có tên "Storm Rider Clash of the Evils" (tạm dịch: Phong Vân Quyết). Đặc biệt, CIA tìm thấy 3 bộ phim tài liệu về kẻ lãnh đạo al-Qaeda cũng được tìm thấy, trong đó có bộ "Osama bin Laden ở đâu trên thế giới này". CIA cũng cho biết không tìm thấy bất cứ hình ảnh khiêu dâm nào trong máy tính của bin Laden.

