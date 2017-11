Bí kíp sống sót khi xảy ra thảm họa thiên tai, khủng bố

Những năm gần đây, con người phải đối mặt với nhiều thảm họa kinh hoàng như các siêu bão, cháy rừng, tấn công khủng bố đẫm máu... Nhiều người không biết nên làm gì khi xảy ra những sự kiện tồi tệ như vậy. Liên quan đến vấn đề này, John Renne, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Đô thị và Môi trường thuộc ĐH Atlantic, Florida, Mỹ bật mí một số bí quyết giúp bạn sống sót khi xảy ra những thảm kịch kinh hoàng. Cụ thể, chuyên gia cho rằng, mỗi người cần chuẩn bị và lên kế hoạch sẵn sàng để khi xảy ra thảm họa không bị lúng túng. Theo đó, ông khuyên mọi người nên ở trong nhà thay vì chạy lung tung ở bên ngoài. Điều này xuất phát từ việc trong nhiều trường hợp xảy ra thảm kịch, thành phố không sơ tán dân cư. Ngay cả khi xảy ra các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, chuyên gia cho hay mọi người ở trong nhà còn an toàn hơn là di chuyển ở bên ngoài. Một ví dụ khác là trong cuộc tấn công khủng bố ở New York, Mỹ ngày 11/9/2001, chỉ một phần nhỏ thành phố được lệnh sơ tán người dân. Chính quyền chỉ thông báo việc sơ tán tại các khu vực bị ảnh hưởng chứ không sơ tán toàn bộ thành phố nếu như không cần thiết để tránh xảy ra tình trạng hỗn loạn. Nếu quyết định ở trong nhà khi xảy ra thảm kịch thì mọi người nên chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết như quần áo, thức ăn, thuốc men, nước uống, đèn pin... có thể sử dụng trong vài ngày hoặc vài tuần. Trong trường hợp mọi người quyết định không ở trong nhà mà đi di tản, ông Renne khuyên mọi người nên chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, nghe theo hướng dẫn của giới chức trách và di chuyển thật nhanh đến nơi an toàn. Mỗi người nên chuẩn bị sẵn những túi đựng tài liệu, giấy tờ quan trọng, thức ăn, nước uống, quần áo, tiền mặt... và mang chúng theo bên mình. Cuối cùng, chuyên gia Renne khuyên mọi người hãy bình tĩnh để đưa ra những quyết định và hành động sáng suốt khi xảy ra thảm kịch. Mọi người không nên nóng vội, hấp tấp đưa ra quyết định vội vã có thể đẩy bạn vào tình thế nguy hiểm hơn. Mời quý độc giả xem video: Hành khách Titanic và bức thư trước ngày thảm họa (nguồn: VTC1).

