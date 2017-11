Bí ẩn thi hài phụ nữ mang thai 3.200 năm tuổi

Theo các chuyên gia, ngôi mộ chứa thi hài phụ nữ mang thai qua đời cách đây 3.200 năm được phát hiện gần khu mỏ của vua Solomon hiện là thung lũng Timna, miền nam Israel. Thi hài người phụ nữ này được chôn cất gần một đền thờ dành cho nữ thần Hathor của người Ai Cập. Thời điểm người phụ nữ này qua đời, người Ai Cập kiểm soát khu vực này. Do vậy, các chuyên gia nhận định người phụ nữ trên là người Ai Cập. Các chuyên gia, nhà khoa học tin rằng, người phụ nữ này có thể là một ca sĩ và được chôn cất cùng với một số hạt giống như những viên đá được tìm thấy trong ngôi đền cổ. Kết quả phân tích xương cho thấy người phụ nữ Ai Cập này qua đời khi đang mang thai ở tháng thứ 3. Cô qua đời khi khoảng 20 tuổi và nguyên nhân tử vong chưa được làm rõ. Việc phát hiện thi hài phụ nữ mang thai chết cách đây 3.200 năm ở thung lũng Timna được đánh giá là điều rất hiếm gặp. Nguyên do là vì giới khoa học phát hiện rất ít thi hài ở khu vực này cũng như cho đến hiện nay chưa phát hiện bất cứ bộ hài cốt nào là phụ nữ. Tiến sĩ Erez Ben-Yosef cho biết: "Hiếm khi các chuyên gia tìm thấy hài cốt ở Timna. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tìm thấy một bộ hài cốt thuộc về phụ nữ". Thung lũng Timna không có nguồn nước và điều này khiến không có người nào sinh sống ở đây lâu dài". Người phụ nữ này sẽ làm việc tại đền thờ trong khi hoạt động khai thác mỏ trong khu vực trên diễn ra. Nguyên do là vì nữ thần Hathor được cho là bảo vệ những người thợ mỏ. Do vậy, phụ nữ đóng vai trò quan trọng tại đền thờ thờ phụng nữ thần này. Một số chuyên gia dự đoán có lẽ người phụ nữ này không hề biết bản thân mang thai khi đi đến thung lũng Timna. Nếu biết mình mang thai thì có lẽ người phụ nữ này sẽ không thực hiện chuyến đi chết chóc đó.

