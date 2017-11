Bí ẩn người viết những cuộn sách Biển Chết được giải mã?

33 bộ hài cốt có niên đại 2.200 tuổi vừa được phát hiện gần nơi tìm thấy những cuộn sách Biển Chết (The Dead Sea Scrolls) ở Qumran. Phát hiện này cho thấy những cuộn sách cổ trên có thể do nhóm người Do Thái có tên Essenes viết.



Theo các chuyên gia, nhóm Essenes bí ẩn này phát triển mạnh ở Palestine từ thế kỷ 2 TCN đến cuối thế kỷ 1 sau Công nguyên.

Các chuyên gia càng có thêm cơ sở khi cho rằng hơn 30 bộ hài cốt này có liên quan đến ở Qumran khi cả hai đều được tìm thấy dọc theo bờ Tây Bắc của Biển Chết và đều có niên đại khoảng 2.200 tuổi.

Suốt nhiều thập kỷ, người viết nên những cuộn sách Biển Chết là bí ẩn lớn chưa tìm ra lời giải. Một chi tiết thú vị là 30 trong số 33 bộ hài cốt được phát hiện mới đây đều là nam giới. Các chuyên gia đi đến kết luận này dựa trên kích thước bộ xương của người chết cũng như hình dạng vùng xương chậu.

30 bộ xương nam giới được xác định qua đời trong độ tuổi từ 20 - 50. Trước phát hiện này, các chuyên gia chưa thể khẳng định những người này chính là người đã viết những cuộn sách Biển Chết.

Những cuộn sách Biển Chết đã thu hút các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu khi nó được tìm thấy vào khoảng 70 năm trước tại các hang động ở Bờ Tây. Chúng được các chuyên gia đánh giá là một trong những phát hiện khảo cổ học lớn nhất thế kỷ 20. Tuy nhiên, nguồn gốc và người viết những cuộn sách Biển Chết là bí ẩn lớn "thách thức" giới chuyên gia suốt nhiều thế kỷ qua.

Trong thời gian đó, một số giả thuyết được đưa ra để lý giải ai là người viết những cuộn sách Biển Chết như những người lính, thợ thủ công hay người thuộc thời kỳ đồ sắt...