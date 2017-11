Bật mí người phụ nữ đầu tiên bay qua bầu trời Bắc Cực

Sinh năm 1887, Louise Arner Boyd - người phụ nữ đầu tiên bay qua bầu trời Bắc Cực - được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ sau khi cha mẹ lần lượt qua đời vào năm 1919 và 1920. Gia đình bà là một trong những người có danh tiếng nhất ở New York thời đó. Louise Arner Boyd có hai người anh trai. Tuy nhiên, cả hai đều ốm yếu và qua đời từ khi còn nhỏ. Thay vì tận hưởng cuộc sống giàu sang trong nhung lụa từ số tài sản thừa kế, Louise Arner Boyd đã thực hiện một số chuyến thám hiểm đến những vùng xa xôi nhất thế giới, trong đó có Greenland, Spitsbergen... Nhờ những chuyến thám hiểm này, bà Boyd đã phát hiện ra nhiều điều kỳ lạ, nhất là việc phát hiện ra dải núi ngầm ở biển Bắc Cực. Vào năm 1955, bà Boyd trở thành người phụ nữ đầu tiên bay qua bầu trời Bắc Cực. Bà Boyd còn gây chú ý khi từng đến nhiều nơi ở châu Âu, Ai Cập và làm y tá trong thời gian diễn ra đại dịch cúm năm 1918. Những thông tin mà bà Boyd thu thập được trong chuyến thám hiểm Greenland trở nên vô cùng giá trị khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra. Vì vậy, chính phủ Mỹ đề nghị bà không xuất bản cuốn sách về nơi này. Theo đó, bà Boyd được chính phủ Mỹ cử đi thực hiện nghiên cứu về các hiện tượng từ tính và vô tuyến điện ở Bắc Cực năm 1940. Phải đến năm 1948, cuốn sách "The Coast of Northeast Greenland" của bà mới được xuất bản. Trong và sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, bà Boyd tham gia các nhiệm vụ bí mật của quân đội Mỹ. Người phụ nữ đầu tiên bay qua bầu trời Bắc Cực qua đời tại San Francisco, Mỹ ngày 14/9/1972. Trước khi qua đời, bà đã quyên tặng hầu hết tài sản dành cho việc khám phá, thám hiểm Bắc Cực. Mời quý độc giả xem video: Tuyết màu hồng tan chảy đáng sợ tại Bắc Cực (nguồn: VTC)

