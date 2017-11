12 cuộc chiến tranh chết nhiều người nhất lịch sử nước Mỹ

12. Chiến tranh vùng Vịnh (383 người chết). Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 là một cuộc xung đột giữa Iraq và liên minh gần 30 quốc gia Mỹ lãnh đạo và được Liên Hiệp Quốc phê chuẩn để giải phóng Kuwait (Iraq chiếm đóng từ ngày 2/8/1990). Cuộc chiến tranh này kết thúc ngày 28/2/1991 với thắng lợi hoàn toàn của các lực lượng đồng minh, buộc quân đội Iraq phải rút khỏi Kuwait. Ảnh: ThingLink. 11. Chiến tranh Afghanistan (2.175 người chết). Cuộc chiến tranh Afghanistan của Mỹ bắt đầu vào tháng 10/2001 để đáp trả cuộc khủng bố ngày 11/9/2001. Mục đích của cuộc chiến tranh này là để bắt Osama bin Laden, tiêu diệt chế độ Taliban và tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Do sự kháng cự dai dẳng của Taliban, quân Mỹ vẫn tham chiến ở Afghanistan cho đến nay. Ảnh: CNN. 10. Chiến tranh 1812 (2.260 người chết). Chiến tranh 1981, còn gọi là chiến tranh Mỹ - Anh, bùng nổ năm 1812 khi Mỹ tuyên chiến với Anh quốc vì nhiều nguyên nhân, trong đó có xung đột thương mại và các tranh chấp lãnh thổ Tây Bắc nước Mỹ. Cuộc chiến kéo dài đến năm 1914 với thế bế tắc, kết thúc bằng Hiệp ước Ghent giữa Mỹ và Anh. Ảnh: Smithsonian. 9. Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha (2.446 người chết). Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha bùng nổ ngày ngày 25/4/1898, là hệ quả từ những mâu thuẫn giữa Mỹ và Tây Ban Nha về các vấn đề giải phóng Cuba. Cuộc chiến đã kết thúc với thắng lợi chóng vánh của Mỹ. Hai nước đã ký kết hiệp ước hòa bình ngày 12/8/1898. Ảnh: Emaze. 8. Cách mạng Mỹ (4.435 người chết). Cuộc cách mạng Mỹ là cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ chống lại đế quốc Anh. Cuộc chiến diễn ra từ 1775 - 1783, khởi đầu chỉ là cuộc giao tranh nhỏ giữa quân đội Anh và cư dân thuộc địa có vũ trang. Kết quả là thắng lợi của quân khởi nghĩa, buộc Anh phải ký Hiệp định Paris 1783 và 13 thuộc địa Bắc Mỹ được độc lập. Ảnh: Wikipedia. 7. Chiến tranh Iraq (4.486 người chết). Chiến tranh Iraq bắt đầu từ ngày 20/3/2003, khi Lực lượng Đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu tấn công Iraq và lật đổ chính quyền của Saddam Hussein sau ít ngày. Tuy nhiên, hoạt động của các lực lượng nổi dậy sau đó đã khiến quân đội Mỹ vẫn phải vất vả đối phó cho đến cuối năm 2011. Các hoạt động thăm dò dư luận cho thấy đại đa số người Iraq coi đây là một cuộc xâm lược và chiếm đóng của Mỹ. Ảnh: YouGov. 6. Chiến tranh Mỹ - Mexico (13.283 người chết). Chiến tranh Mỹ - Mexico diễn ra từ năm 1846 - 1848, nguyên nhân là việc Mỹ chính thức sáp nhập lãnh thổ Texas năm 1845. Trước đó, Mexico luôn coi Texas là một lãnh thổ ly khai của mình. Cuộc chiến kết thúc với thắng lợi của Mỹ, khiến Mexico phải nhượng thêm các lãnh thổ Alta California và Santa Fé de Nuevo México cho Mỹ. Ảnh: CBS News. 5. Chiến tranh Triều Tiên (36.574 người chết). Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953), là hệ quả của sự chia cắt và phân chia ảnh hưởng của Liên Xô và Mỹ ở bán đảo Triều Tiên sau Thế chiến II. Từ các giao tranh nhỏ, quy mô cuộc chiến đã mở rộng lực lượng Liên hiệp quốc do Mỹ cầm đầu và sau đó là Chí nguyện quân của Trung Quốc can thiệp. Do cục diện bế tắc, cuộc chiến tạm ngưng với thỏa hiệp ngừng bắn giữa hai miền Triều Tiên ngày 27/7/1953. Do không có hiệp định hòa bình nên trên danh nghĩa cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Ảnh: Keywordsuggest. 4. Chiến tranh Việt Nam (58.220 người chết). Chiến tranh Việt Nam hay cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) là cuộc chiến giữa nhân dân Việt Nam với quân đội Mỹ, các đồng minh của Mỹ và chế độ tay sai do Mỹ kiểm soát ở miền Nam Việt Nam. Cuộc chiến kết thúc vào ngày 30/4/1975 với việc quân đội cách mạng giải phóng Sài Gòn, đất nước Việt Nam được thu về một mối. Ảnh: MilitaryHistoryNow.com. 3. Chiến tranh Thế giới I (111.516 người chết). Do mâu thuẫn giữa các đế quốc, Chiến tranh Thế giới I đã diễn ra từ năm 1914 - 1918 giữa phe Hiệp ước (chủ yếu là Anh, Pháp, Nga, Mỹ) và phe Liên minh (chủ yếu là Đức, Áo-Hung, Bulgaria và Ottoman), kết thúc với chiến thắng của phe Hiệp ước. Sau cuộc chiến, các đế quốc Nga, Đức, Áo-Hung và Ottoman sụp đổ, Anh, Pháp suy kiệt, Mỹ thu lợi nhuận lớn và trở thành cường quốc kinh tế số 1 thế giới. Ảnh: AcademicHelp.net. 2. Chiến tranh Thế giới II (405.399 người chết). Sự bất ổn của thế giới sau Thế chiến I đã dẫn đến Chiến tranh Thế giới II. Cuộc chiến này bùng nổ vào năm 1939 giữa các lực lượng Đồng Minh (các quốc gia chủ chốt là Liên Xô, Mỹ, Anh) và phe Trục (Đức, Italia, Nhật Bản), là cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử nhân loại. Thắng lợi cuối cùng đã thuộc về phe Đồng Minh vào năm 1945. Ảnh: Wikipedia. 1. Nội chiến Mỹ (525.000 người chết). Nội chiến Mỹ là cuộc chiến giữa Chính phủ Liên bang và các tiểu bang phía Nam diễn ra từ năm 1861 - 1865. Cuộc chiến bùng nổ sau khi 11 tiểu bang theo chế độ nô lệ ở miền Nam chống Hiến pháp mới (bác bỏ thể chế nô lệ), tuyên bố ly khai và lập ra Liên minh miền Nam vào ngày 9/2/1961. Cuộc chiến chấm dứt khi quân miền Nam đầu hàng năm 1865. Ảnh: CMH.

12. Chiến tranh vùng Vịnh (383 người chết). Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 là một cuộc xung đột giữa Iraq và liên minh gần 30 quốc gia Mỹ lãnh đạo và được Liên Hiệp Quốc phê chuẩn để giải phóng Kuwait (Iraq chiếm đóng từ ngày 2/8/1990). Cuộc chiến tranh này kết thúc ngày 28/2/1991 với thắng lợi hoàn toàn của các lực lượng đồng minh, buộc quân đội Iraq phải rút khỏi Kuwait. Ảnh: ThingLink. 11. Chiến tranh Afghanistan (2.175 người chết). Cuộc chiến tranh Afghanistan của Mỹ bắt đầu vào tháng 10/2001 để đáp trả cuộc khủng bố ngày 11/9/2001. Mục đích của cuộc chiến tranh này là để bắt Osama bin Laden, tiêu diệt chế độ Taliban và tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Do sự kháng cự dai dẳng của Taliban, quân Mỹ vẫn tham chiến ở Afghanistan cho đến nay. Ảnh: CNN. 10. Chiến tranh 1812 (2.260 người chết). Chiến tranh 1981, còn gọi là chiến tranh Mỹ - Anh, bùng nổ năm 1812 khi Mỹ tuyên chiến với Anh quốc vì nhiều nguyên nhân, trong đó có xung đột thương mại và các tranh chấp lãnh thổ Tây Bắc nước Mỹ. Cuộc chiến kéo dài đến năm 1914 với thế bế tắc, kết thúc bằng Hiệp ước Ghent giữa Mỹ và Anh. Ảnh: Smithsonian. 9. Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha (2.446 người chết). Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha bùng nổ ngày ngày 25/4/1898, là hệ quả từ những mâu thuẫn giữa Mỹ và Tây Ban Nha về các vấn đề giải phóng Cuba. Cuộc chiến đã kết thúc với thắng lợi chóng vánh của Mỹ. Hai nước đã ký kết hiệp ước hòa bình ngày 12/8/1898. Ảnh: Emaze. 8. Cách mạng Mỹ (4.435 người chết). Cuộc cách mạng Mỹ là cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ chống lại đế quốc Anh. Cuộc chiến diễn ra từ 1775 - 1783, khởi đầu chỉ là cuộc giao tranh nhỏ giữa quân đội Anh và cư dân thuộc địa có vũ trang. Kết quả là thắng lợi của quân khởi nghĩa, buộc Anh phải ký Hiệp định Paris 1783 và 13 thuộc địa Bắc Mỹ được độc lập. Ảnh: Wikipedia. 7. Chiến tranh Iraq (4.486 người chết). Chiến tranh Iraq bắt đầu từ ngày 20/3/2003, khi Lực lượng Đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu tấn công Iraq và lật đổ chính quyền của Saddam Hussein sau ít ngày. Tuy nhiên, hoạt động của các lực lượng nổi dậy sau đó đã khiến quân đội Mỹ vẫn phải vất vả đối phó cho đến cuối năm 2011. Các hoạt động thăm dò dư luận cho thấy đại đa số người Iraq coi đây là một cuộc xâm lược và chiếm đóng của Mỹ. Ảnh: YouGov. 6. Chiến tranh Mỹ - Mexico (13.283 người chết). Chiến tranh Mỹ - Mexico diễn ra từ năm 1846 - 1848, nguyên nhân là việc Mỹ chính thức sáp nhập lãnh thổ Texas năm 1845. Trước đó, Mexico luôn coi Texas là một lãnh thổ ly khai của mình. Cuộc chiến kết thúc với thắng lợi của Mỹ, khiến Mexico phải nhượng thêm các lãnh thổ Alta California và Santa Fé de Nuevo México cho Mỹ. Ảnh: CBS News. 5. Chiến tranh Triều Tiên (36.574 người chết). Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953), là hệ quả của sự chia cắt và phân chia ảnh hưởng của Liên Xô và Mỹ ở bán đảo Triều Tiên sau Thế chiến II. Từ các giao tranh nhỏ, quy mô cuộc chiến đã mở rộng lực lượng Liên hiệp quốc do Mỹ cầm đầu và sau đó là Chí nguyện quân của Trung Quốc can thiệp. Do cục diện bế tắc, cuộc chiến tạm ngưng với thỏa hiệp ngừng bắn giữa hai miền Triều Tiên ngày 27/7/1953. Do không có hiệp định hòa bình nên trên danh nghĩa cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Ảnh: Keywordsuggest. 4. Chiến tranh Việt Nam (58.220 người chết). Chiến tranh Việt Nam hay cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) là cuộc chiến giữa nhân dân Việt Nam với quân đội Mỹ, các đồng minh của Mỹ và chế độ tay sai do Mỹ kiểm soát ở miền Nam Việt Nam. Cuộc chiến kết thúc vào ngày 30/4/1975 với việc quân đội cách mạng giải phóng Sài Gòn, đất nước Việt Nam được thu về một mối. Ảnh: MilitaryHistoryNow.com. 3. Chiến tranh Thế giới I (111.516 người chết). Do mâu thuẫn giữa các đế quốc, Chiến tranh Thế giới I đã diễn ra từ năm 1914 - 1918 giữa phe Hiệp ước (chủ yếu là Anh, Pháp, Nga, Mỹ) và phe Liên minh (chủ yếu là Đức, Áo-Hung, Bulgaria và Ottoman), kết thúc với chiến thắng của phe Hiệp ước. Sau cuộc chiến, các đế quốc Nga, Đức, Áo-Hung và Ottoman sụp đổ, Anh, Pháp suy kiệt, Mỹ thu lợi nhuận lớn và trở thành cường quốc kinh tế số 1 thế giới. Ảnh: AcademicHelp.net. 2. Chiến tranh Thế giới II (405.399 người chết). Sự bất ổn của thế giới sau Thế chiến I đã dẫn đến Chiến tranh Thế giới II. Cuộc chiến này bùng nổ vào năm 1939 giữa các lực lượng Đồng Minh (các quốc gia chủ chốt là Liên Xô, Mỹ, Anh) và phe Trục (Đức, Italia, Nhật Bản), là cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử nhân loại. Thắng lợi cuối cùng đã thuộc về phe Đồng Minh vào năm 1945. Ảnh: Wikipedia. 1. Nội chiến Mỹ (525.000 người chết). Nội chiến Mỹ là cuộc chiến giữa Chính phủ Liên bang và các tiểu bang phía Nam diễn ra từ năm 1861 - 1865. Cuộc chiến bùng nổ sau khi 11 tiểu bang theo chế độ nô lệ ở miền Nam chống Hiến pháp mới (bác bỏ thể chế nô lệ), tuyên bố ly khai và lập ra Liên minh miền Nam vào ngày 9/2/1961. Cuộc chiến chấm dứt khi quân miền Nam đầu hàng năm 1865. Ảnh: CMH.