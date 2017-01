Văn hóa ngủ gục nơi công cộng của người Nhật Bản

Nhưng ở Nhật Bản, ngủ gục nơi văn phòng lại là hiện tượng phổ biến và được xã hội chấp nhận. Vì họ coi đó là hành động hình mẫu tích cực những con người ham làm việc đến kiệt sức. Ảnh: Hình ảnh người ngủ gật dễ thấy trên các toa tầu điện ngầm. ... hay trên ghế đá công viên. Văn hóa ngủ gục nơi công cộng ở Nhật Bản được tên là “Inemuri” – ghép từ hai chữ Hán tự: “I” nghĩa là “sự có mặt” còn “nemuri” nghĩa là “ngủ”. Đường phố đông đúc xe cộ vẫn ngủ được như thường. Không phải là một kẻ say rượu, người đàn ông này chỉ đang say giấc nồng khi Inemuri. Họ ngủ tại nơi công cộng do có quá ít thời gian ngủ ở nhà. Theo một nghiên cứu của chính phủ thực hiện năm 2015, có đến 39,5 % người trưởng thành Nhật Bản ngủ ít hơn 6 tiếng/đêm. Giáo sư Theodore C. Bestor chuyên ngành xã hội học tại Đại học Harvard còn nhận định thêm việc ngủ tại nơi công cộng, đặc biệt là trên tàu điện ngầm, là một trong những nguyên nhân giúp Nhật Bản có tỷ lệ phạm tội thấp. Tuy văn hóa Inemuri áp dụng cho cả hai giới nhưng phụ nữ cũng thường bị chỉ trích nếu như ngủ gục tại những nơi hay trong dáng ngủ không phù hợp.

