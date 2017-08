Trải nghiệm khó quên tại top 14 nhà hàng độc đáo

Ăn tối trên trời, các địa điểm khác nhau: Bữa tối trên trời lần đầu được tổ chức ở Bỉ nhưng đã được giới thiệu ở 45 quốc gia trên thế giới. Khách hàng ngồi thưởng thức bữa tối ngon miệng được phục vụ bởi các đầu bếp. Thực khách sẽ ngồi cố định thắt dây an toàn và được một chiếc cần cẩu nhấc lên để ăn tối giữa không trung. Ảnh: Flickr. Nhà hàng băng tuyết SnowCastle, Kemi, Phần Lan: Được xây dựng mới mỗi năm, nhà hàng độc đáo này mở cửa cho khách hàng vào thời điểm đầu tháng 1 đến đầu tháng 4. Đây là nhà hàng băng tuyết lớn nhất thế giới và có thể chứa được 200 khách. Ảnh: Wikimedia. Huashan Teahouse, Trung Quốc: Nằm ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển trên đỉnh ngọn núi Hua của Trung Quốc, Huashan Teahouse hứa hẹn mang đến trải nghiệm khó quên cho khách. Đến đây, bạn sẽ được thưởng thức một buổi trà truyền thống được phục vụ trong một ngôi đền cổ. Ảnh: Flickr. Nhà hàng trên đỉnh núi lửa El Diablo, Lanzarote, Tây Ban Nha: Nhà hàng đặc biệt này dùng địa nhiệt từ một núi lửa không hoạt động để nướng các loại thịt, cá. El Diablo được ra đời từ khá lâu, từ năm 1970 và tới nay vẫn làm ăn rất tốt và thu hút được đông đảo du khách. Ảnh: Wikimedia. Nhà hàng dưới nước Ithaa Undersea, Đảo Rangali ở Maldives: Là một trong những nhà hàng đắt nhất ở Maldives, Ithaa cho phép bạn thưởng thức bữa ăn 7 món, được đầu bếp chuẩn bị ở dưới đại dương. Ở đây, thực khách có thể vừa ăn uống vừa ngắm các sinh vật biển như cá và san hô đầy màu sắc. Ảnh: Facebook. Nhà hàng bên trong hang đá vôi Grotta Palazzese, Puglia, Italy: Đây có thể là một trong những nơi ăn tối lãng mạn nhất trên thế giới. Là một phần của Khách sạn Grotta Palazzese ở Puglia, Ý, nhà hàng này nằm trong một hang đá vôi tự nhiên. Ảnh: Thisisinsider. Nhà hàng khách sạn nằm bên sườn núi Alps Berggasthaus Aescher ở Wildkirchli, Thụy Sĩ: Nhà hàng này nằm trên một trong những dãy núi nổi tiếng nhất trên thế giới và đã phục vụ khách trong 200 năm qua. Bạn có thể đến đó bằng cách leo lên vách đá, hoặc di chuyển bằng một chuyến xe cáp trong 20 phút. Ảnh: Wikimedia. Nhà hàng The Rock nằm trên một tảng đá thuộc Ấn Độ Dương ở Zanzibar, Tanzania: Nằm cách bờ biển nguyên sơ của Zanzibar chỉ vài bước chân, bạn có thể lội nước để đến nhà hàng này thưởng thức những món hải sản tươi ngon được bắt từ Ấn Độ Dương với giá khoảng 45 USD/người. Ảnh: Wikimedia. Nhà hàng bên trong tòa nhà cao nhất thế giới At.mosphere tại Burj Khalifa, Dubai: At.mosphere là một nhà hàng ẩm thực sang chảnh nằm ở tầng 122 của tòa nhà cao nhất thế giới. Từ đây, bạn có thể ngắm cảnh đẹp ngoạn mục trong khi thưởng thức các món ăn thượng hạng. Ảnh: Facebook. Nhà hàng Redwoods Treehouse. Auckland, New Zealand: Nhà hàng Redwoods Treehouse ở thị trấn Warkworth nằm trong một ngôi nhà cây cách mặt đất 10 mét với sức chứa 30 người. Ảnh: Redwoods Treehouse. Thrihnukagigur Volcano, Iceland: Tại nhà hàng độc đáo này, bạn có thể thưởng thức bữa ăn tối trong một ngọn núi lửa. Đây chính là điểm thu hút du khách ưa mạo hiểm. Ảnh: Flickr. Quán rượu nằm ở chân Núi Everest có tên The Irish Pub, Namche Bazaar, Nepal: Quán rượu, nằm sâu trong dãy Himalaya, là nơi lý tưởng để du khách thưởng thức một bữa tối ngon miệng trước khi leo lên Everest. Ảnh: Namche Bazaar. La Mesita de Almanza, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina: Đây là một trong những nhà hàng bị cô lập nhất trên thế giới. Nhà hàng này nằm trên một trong những hòn đảo cô lập nhất trên thế giới. Tierra del Fuego được đặt biệt danh là "sự kết thúc của thế giới". Ảnh: Facebook. Ăn uống tại Freycinet Marine Oyster Farm, Tasmania: Tại đây, bạn có thể trải nghiệm ăn uống ngay tại trang trại nuôi hàu tươi sống. Trong thực tế, du khách có thể đi ra vùng nước sâu đến đầu gối để thưởng thức các món hải sản của trang trại nuôi hàu nổi tiếng. Ảnh: Freycinet Marine Oyster Farm.

