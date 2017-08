Thói quen của Bill Gates: Ăn burger và rửa bát mỗi tối

Đây là lịch trình hàng ngày của Bill Gates, người giàu nhất trên thế giới. Theo Forbes, Bill Gates sở hữu khối tài sản lên tới 85,2 tỷ USD. Gates tuyên bố, ông thích thưởng thức loại socola Cocoa Puffs nhưng vợ ông, bà Melinda, nói với các sinh viên của Trường Trung Học Betsy Layne rằng Gates thường bỏ bữa sáng. Ảnh: Getty. Nếu anh ta không đi du lịch hay công tác, Gates sẽ bắt đầu một ngày mới tại biệt thự xa hoa của mình ở Washington. Biệt thự ước tính trị giá 124 triệu USD vào năm 2016. Ảnh: Getty. Theo The New York Times, hồi năm 2008, Gates thường chạy bộ trên máy tập sau khi thức dậy vào buổi sáng. Ảnh: Getty. Người giàu nhất thế giới Bill Gates cũng thích chơi tennis. Ảnh: Getty. Gates thường lướt tin tức trên các báo vào mỗi buổi sáng. Ông hay đọc các tờ báo kinh tế như The New York Times, The Wall Street Journal và The Economist. Ảnh: Reuters. Theo The Telegraph, lịch trình của Bill Gates thường được chia làm 5 phút cho mỗi công việc. Mỗi khoảnh khắc của ông đều được lên kế hoạch cẩn thận. Ảnh: Getty. Tỷ phú Gates theo dõi kế hoạch và ý tưởng của mình bằng cách viết lên các tờ ghi chú. Ảnh: Getty. Ông có một món ăn ưa thích đặc biệt vào buổi trưa là Cheeseburger (bánh burger pho mát). Ảnh: Getty. Gates là một độc giả có tiếng tăm và ông cũng thường đề xuất một loạt các đầu sách hay trên trang web cá nhân của mình. Ảnh: Getty. Gates hay đọc sách trong thư viện khổng lồ của mình. Thư viện của ông có nhiều sách hiếm như gồm cuốn “Codex Leicester” nổi tiếng của thiên tài Leonardo da Vinci. Ảnh: Getty. Ngoài công việc, Gates dành thời gian rảnh rỗi cho ba người con. Ông đặc biệt thích các chuyến tham quan tại các địa điểm bất thường như nhà máy điện và giếng phóng tên lửa cùng với con trai. Ảnh: Getty. Gates cũng thích chơi bài cùng gia đình vào cuối tuần. Ảnh: Getty. Dù là người giàu nhất thế giới, tỷ phú này cũng không ngại làm việc nhà. Năm 2014, Gates nói với Reddit rằng ông vẫn rửa bát mỗi tối. Ảnh: Getty. Một thói quen mà ông Gates vẫn duy trì là ngủ đủ 7 tiếng mỗi tối. Ảnh: Getty.

