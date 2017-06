Phát hoảng 12 tục lệ mai táng “dị” nhất Châu Phi

Tanzania tồn tại một trong những tục lệ mai táng dị nhất Châu Phi. Trong đám tang, người chết sẽ được chôn cất cùng toàn bộ đồ dùng cá nhân. Ảnh: The Richest. Theo phong tục mai táng ở Ma-rốc, người quá cố sẽ được đem đi chôn cất trong vòng 12 giờ sau khi qua đời. Ngoài ra, chỉ có nam giới mới được phép dự đám tang của người đã khuất. Ảnh: The Richest. Đám tang ở Ghana gây kinh ngạc với những chiếc quan tài sang trọng và được thiết kế theo yêu cầu của thân nhân những người quá cố. Ảnh: The Richest. Gia đình người quá cố thường thuê những người khóc thuê chuyên nghiệp trong đám tang tại Zambia. Ảnh: The Richest. Đám tang ở Babongo cũng rất khác biệt so với những quốc gia khác ở Châu Phi. Cụ thể, thi thể người quá cố sẽ được đưa vào rừng trước khi đem đi chôn cất. Những người dự tang lễ sẽ bôi mặt trắng, đánh trống, hát, nhảy múa trong đám tang kéo dài ba ngày. Ảnh: The Richest. Một nghi thức tang lễ kỳ quặc khác diễn ra tại nhiều khu vực ở Nigeria. Cụ thể, nghi thức “chôn cất lần hai” sẽ là một buổi lễ kỷ niệm trong đó mọi người mặc đẹp, hát hò, nhảy múa để tưởng nhớ cuộc sống của người quá và đưa họ đến vùng đất mới – Vùng đất của người đã khuất. Ảnh: The Richest. Trong đám tang ở Kenya, những người tham dự được phép chụp ảnh “selfie” cạnh quan tài như một lời vĩnh biệt với người đã khuất. Ảnh: The Richest. Thêm một tục lệ mai táng kỳ lạ ở Ghana đó là người phụ nữ lớn tuổi nhất trong gia đình sẽ tắm ba lần, lau người và mặc quần áo cho thi thể người quá cố. Ảnh: The Richest. Tại một số khu vực ở Kenya, vợ (chồng) của người quá cố sẽ ngủ cạnh thi thể cho tới khi thi thể được đem đi chôn cất. Ảnh: The Richest. Theo phong tục tang lễ tại một số khu vực ở Nam Phi, nam giới và phụ nữ thậm chí có thể bị cạo đầu để tưởng niệm người đã mất. Ảnh: The Richest. Người thân sẽ khóc lóc, nôn mửa và la hét, thậm chí khiến cho cơ thể bị thương trong đám tang của người quá cố ở Ethiopia. Ảnh: The Richest. Trong tang lễ ở Kenya, một chú bò sẽ bị giết để làm “vật hiến tế” cho người đã mất. Ngoài ra, người ta sẽ dùng mỡ bò bôi khắp thi thể người quá cố như một cách bảo vệ thi thể. Ảnh: The Richest.

Tanzania tồn tại một trong những tục lệ mai táng dị nhất Châu Phi. Trong đám tang, người chết sẽ được chôn cất cùng toàn bộ đồ dùng cá nhân. Ảnh: The Richest. Theo phong tục mai táng ở Ma-rốc, người quá cố sẽ được đem đi chôn cất trong vòng 12 giờ sau khi qua đời. Ngoài ra, chỉ có nam giới mới được phép dự đám tang của người đã khuất. Ảnh: The Richest. Đám tang ở Ghana gây kinh ngạc với những chiếc quan tài sang trọng và được thiết kế theo yêu cầu của thân nhân những người quá cố. Ảnh: The Richest. Gia đình người quá cố thường thuê những người khóc thuê chuyên nghiệp trong đám tang tại Zambia. Ảnh: The Richest. Đám tang ở Babongo cũng rất khác biệt so với những quốc gia khác ở Châu Phi. Cụ thể, thi thể người quá cố sẽ được đưa vào rừng trước khi đem đi chôn cất. Những người dự tang lễ sẽ bôi mặt trắng, đánh trống, hát, nhảy múa trong đám tang kéo dài ba ngày. Ảnh: The Richest. Một nghi thức tang lễ kỳ quặc khác diễn ra tại nhiều khu vực ở Nigeria. Cụ thể, nghi thức “chôn cất lần hai” sẽ là một buổi lễ kỷ niệm trong đó mọi người mặc đẹp, hát hò, nhảy múa để tưởng nhớ cuộc sống của người quá và đưa họ đến vùng đất mới – Vùng đất của người đã khuất. Ảnh: The Richest. Trong đám tang ở Kenya, những người tham dự được phép chụp ảnh “selfie” cạnh quan tài như một lời vĩnh biệt với người đã khuất. Ảnh: The Richest. Thêm một tục lệ mai táng kỳ lạ ở Ghana đó là người phụ nữ lớn tuổi nhất trong gia đình sẽ tắm ba lần, lau người và mặc quần áo cho thi thể người quá cố. Ảnh: The Richest. Tại một số khu vực ở Kenya, vợ (chồng) của người quá cố sẽ ngủ cạnh thi thể cho tới khi thi thể được đem đi chôn cất. Ảnh: The Richest. Theo phong tục tang lễ tại một số khu vực ở Nam Phi, nam giới và phụ nữ thậm chí có thể bị cạo đầu để tưởng niệm người đã mất. Ảnh: The Richest. Người thân sẽ khóc lóc, nôn mửa và la hét, thậm chí khiến cho cơ thể bị thương trong đám tang của người quá cố ở Ethiopia. Ảnh: The Richest. Trong tang lễ ở Kenya, một chú bò sẽ bị giết để làm “vật hiến tế” cho người đã mất. Ngoài ra, người ta sẽ dùng mỡ bò bôi khắp thi thể người quá cố như một cách bảo vệ thi thể. Ảnh: The Richest.