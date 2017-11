Những thứ kỳ cục được tìm thấy ở cửa an ninh sân bay

Rắn chết - Trường hợp này xảy ra tại cổng an ninh Sân bay Quốc tế Atlanta, Mỹ năm 2007. Một người đàn ông đến từ Hàn Quốc đã đem theo một đống chai lọ trong vali, bên trong chứa đầy những con rắn độc. Tuy nhiên, tất cả trong số chúng đều đã chết. Đạn súng thần công - Đây là một tình huống của người thợ lặn, sau khi anh vô tình phát hiện một quả bom cũ khi khám phá một con tàu đắm và quyết định đem theo bên mình. Kiểm soát an ninh sân bay xác định đó là một vật nguy hiểm có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Khoảng 300 hành khách đã phải di tản để đảm bảo an toàn. Điện thoại - Chuyện xảy ra vào năm 2014 tại Trung Quốc. Bảo mật sân bay đã phát hiện ra điều kì lạ sau khi dùng máy dò kim loại kiểm tra. Người đàn ông này có tới 94 chiếc iPhone dính trên người và định đem về bán với giá cao. 200 con nhện đen lớn - Nhân viên an ninh tại sân bay Schiphol, Amsterdam, Hà Lan vô cùng sốc khi họ tịch thu món đồ kỳ lạ từ cặp vợ chồng người Đức. Đó là 200 con nhện đen Nam Âu cực hiếm được mang về từ Nam Mỹ. Vàng thỏi - Trong quá trình dọn dẹp vệ sinh trên máy bay từ Mumbai đến Bangkok, nhân viên sân bay đã phát hiệ 24 thỏi vàng trong nhà vệ sinh. Điều này không có gì là ngạc nhiên bởi Ấn Độ trước giờ vốn nổi tiếng là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới và nạn buôn lậu vàng đang tràn lan mất kiểm soát. 51 con cá - Vào năm 2005 tại sân bay quốc tế Melbourne, Australia, nhân viên an ninh nhận thấy một số cử động kì lạ trên váy người phụ nữ. Sau khi kiểm tra, họ mới biết hóa ra dưới váy hành khách giấu 51 con cá. Súng hình son môi - Một loại son môi kì lạ được tìm thấy trong túi xách của người phụ nữ. Nhân viên an ninh thấy nghi ngờ nên đã kiểm tra cực cẩn thận. Hóa ra đó không phải là một thỏi son thông thường, chính xác nó là một khẩu súng điện. 4 quả lựu đạn - Một hành khách từng cố gắng mang 4 quả lựu đạn trong vali. Và tất nhiên, người này đã bị bắt. Thắt lưng trinh tiết - Điều này không phạm pháp hoặc buôn lậu. Chỉ là, nó quá… kì quặc. Một phụ nữ Anh đã bị chặn ở cửa an ninh sân bay ở Athens, Hy Lạp, khi đi qua máy dò kim loại. Cô giải thích rằng mình đang mặc một chiếc đai trinh tiết để đảm bảo tiết hạnh với chồng.

Rắn chết - Trường hợp này xảy ra tại cổng an ninh Sân bay Quốc tế Atlanta, Mỹ năm 2007. Một người đàn ông đến từ Hàn Quốc đã đem theo một đống chai lọ trong vali, bên trong chứa đầy những con rắn độc. Tuy nhiên, tất cả trong số chúng đều đã chết. Đạn súng thần công - Đây là một tình huống của người thợ lặn, sau khi anh vô tình phát hiện một quả bom cũ khi khám phá một con tàu đắm và quyết định đem theo bên mình. Kiểm soát an ninh sân bay xác định đó là một vật nguy hiểm có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Khoảng 300 hành khách đã phải di tản để đảm bảo an toàn. Điện thoại - Chuyện xảy ra vào năm 2014 tại Trung Quốc. Bảo mật sân bay đã phát hiện ra điều kì lạ sau khi dùng máy dò kim loại kiểm tra. Người đàn ông này có tới 94 chiếc iPhone dính trên người và định đem về bán với giá cao. 200 con nhện đen lớn - Nhân viên an ninh tại sân bay Schiphol, Amsterdam, Hà Lan vô cùng sốc khi họ tịch thu món đồ kỳ lạ từ cặp vợ chồng người Đức. Đó là 200 con nhện đen Nam Âu cực hiếm được mang về từ Nam Mỹ. Vàng thỏi - Trong quá trình dọn dẹp vệ sinh trên máy bay từ Mumbai đến Bangkok, nhân viên sân bay đã phát hiệ 24 thỏi vàng trong nhà vệ sinh. Điều này không có gì là ngạc nhiên bởi Ấn Độ trước giờ vốn nổi tiếng là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới và nạn buôn lậu vàng đang tràn lan mất kiểm soát. 51 con cá - Vào năm 2005 tại sân bay quốc tế Melbourne, Australia, nhân viên an ninh nhận thấy một số cử động kì lạ trên váy người phụ nữ. Sau khi kiểm tra, họ mới biết hóa ra dưới váy hành khách giấu 51 con cá. Súng hình son môi - Một loại son môi kì lạ được tìm thấy trong túi xách của người phụ nữ. Nhân viên an ninh thấy nghi ngờ nên đã kiểm tra cực cẩn thận. Hóa ra đó không phải là một thỏi son thông thường, chính xác nó là một khẩu súng điện. 4 quả lựu đạn - Một hành khách từng cố gắng mang 4 quả lựu đạn trong vali. Và tất nhiên, người này đã bị bắt. Thắt lưng trinh tiết - Điều này không phạm pháp hoặc buôn lậu. Chỉ là, nó quá… kì quặc. Một phụ nữ Anh đã bị chặn ở cửa an ninh sân bay ở Athens, Hy Lạp, khi đi qua máy dò kim loại. Cô giải thích rằng mình đang mặc một chiếc đai trinh tiết để đảm bảo tiết hạnh với chồng.