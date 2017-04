Một trong những sự thật rõ ràng mà con người vẫn lầm tưởng đó là về công dụng của cà rốt. Có người tin rằng ăn cà rốt có thể giúp họ “nhìn xuyên đêm”. Trên thực tế, cà rốt giàu vitamin A, tốt cho mắt nhưng loại thực phẩm này không thể giúp người ta nhìn thấu cảnh vật trong đêm tối. Ảnh: The Richest. Quan niệm trứng gà màu nâu có lợi cho sức khỏe hơn trứng gà màu trắng là hoàn toàn sai. Ảnh: The Richest. Một số người vẫn nghĩ rằng bò tót ghét màu đỏ. Nhưng trên thực tế, nhiều loài động vật, trong đó có bò tót, đều mù màu. Ảnh: The Richest. Loài dơi không bị mù như nhiều người vẫn tưởng. Chúng có thể nhìn sự vật trong đêm tối. Ảnh: The Richest. Vạn Lý Trường Thành là một công trình vĩ đại của Trung Quốc nhưng người ta không thể nhìn thấy công trình này từ Mặt Trăng. Ảnh: The Richest. Thomas Edison là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Edison không phải là người phát minh ra bóng đèn. Ảnh: The Richest. Nhà thám hiểm Cristophe Colombo phát hiện ra Châu Mỹ năm 1492? Theo The Richest, nhà thám hiểm Colombo mới đặt chân đến vùng Caribe và bờ biển của Nam Mỹ. Ảnh: The Richest. Một số người trên thế giới cho rằng thực ra con người chưa hề đặt chân lên Mặt Trăng. Nhưng họ đã sai khi nghĩ vậy. Ảnh: The Richest. Hiện tượng sấm sét có thể xảy ra ở mọi nơi mọi lúc. Điều này trái với suy nghĩ của một số người rằng sấm sét không đánh trúng hai lần tại cùng một địa điểm. Ảnh: The Richest.

Một trong những sự thật rõ ràng mà con người vẫn lầm tưởng đó là về công dụng của cà rốt. Có người tin rằng ăn cà rốt có thể giúp họ “nhìn xuyên đêm”. Trên thực tế, cà rốt giàu vitamin A, tốt cho mắt nhưng loại thực phẩm này không thể giúp người ta nhìn thấu cảnh vật trong đêm tối. Ảnh: The Richest. Quan niệm trứng gà màu nâu có lợi cho sức khỏe hơn trứng gà màu trắng là hoàn toàn sai. Ảnh: The Richest. Một số người vẫn nghĩ rằng bò tót ghét màu đỏ. Nhưng trên thực tế, nhiều loài động vật, trong đó có bò tót, đều mù màu. Ảnh: The Richest. Loài dơi không bị mù như nhiều người vẫn tưởng. Chúng có thể nhìn sự vật trong đêm tối. Ảnh: The Richest. Vạn Lý Trường Thành là một công trình vĩ đại của Trung Quốc nhưng người ta không thể nhìn thấy công trình này từ Mặt Trăng. Ảnh: The Richest. Thomas Edison là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Edison không phải là người phát minh ra bóng đèn. Ảnh: The Richest. Nhà thám hiểm Cristophe Colombo phát hiện ra Châu Mỹ năm 1492? Theo The Richest, nhà thám hiểm Colombo mới đặt chân đến vùng Caribe và bờ biển của Nam Mỹ. Ảnh: The Richest. Một số người trên thế giới cho rằng thực ra con người chưa hề đặt chân lên Mặt Trăng. Nhưng họ đã sai khi nghĩ vậy. Ảnh: The Richest. Hiện tượng sấm sét có thể xảy ra ở mọi nơi mọi lúc. Điều này trái với suy nghĩ của một số người rằng sấm sét không đánh trúng hai lần tại cùng một địa điểm. Ảnh: The Richest.