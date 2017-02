Ngắm thủ đô Moscow trong tháng cuối của mùa đông

Nhà thờ chính tòa Thánh Basil và Quảng trường Vasilyevsky Spusk nhìn từ Tháp Spasskaya tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow trong tháng cuối của mùa đông. Quảng trường Đỏ nhìn từ Tháp Spasskaya. Từ trái sang: Tòa nhà Thượng viện, Lăng Lenin, Viện bảo tàng lịch sử quốc gia, Khách sạn Moskva và Cửa hàng bách hóa GUM. Quang cảnh thủ đô Moscow nhìn từ tháp Ivan the Great Bell. Từ trái sang: Nhà thờ Archangel, Tháp Ivan the Great Bell và Nhà thờ Assumption. Nhà thờ Pokrovsky nhìn từ Tháp Spasskaya ở Điện Kremlin. Quảng trường Đỏ nhìn từ Tháp Spasskaya. Phía bên phải là Khách sạn Balchug Kempinsky. Phía bên trái là Nhà máy thủy điện GES-1 P.G. Sân trượt băng GUM ở Quảng trường Đỏ của thủ đô Mosow. Nhà thờ chính tòa Thánh Basil và Quảng trường Vasilyevsky nhìn từ Tháp Spasskaya. Nhiều công trình nổi bật ở thủ đô Moscow, trong đó có phòng hòa nhạc State Kremlin Palace, Tháp Nikolsya, Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow,... Từ trái sang phải: Cung điện Facets, Nhà thờ Holy Mandylion, Nhà thờ Assumption và Nhà thờ Twelve Apostles. Quang cảnh ở Quảng trường Đỏ. Phía bên trái là Viện bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tường thành Kremlin, Tháp Beklemishevskaya và dòng sông Moskva. Thủ đô Moscow nhìn từ Tháp Ivan the Great Bell. (Nguồn ảnh: Sputnik)

