Ngắm nhan sắc chị em tộc Huệ An Nữ ở Trung Quốc

Huệ An Nữ hiện được xếp là một nhánh của dân tộc Hán ở Trung Quốc, nhưng họ tự nhận mình là hậu duệ của người Mân Việt, một trong những vương quốc cổ tồn tại cách đây hơn 2.000 năm ở Trung Quốc. Ảnh: Các cô gái thuộc dân tộc Trung Quốc Huệ An Nữ đứng nghỉ trong lúc sửa đường sá. Ảnh Sina Hiện nay, tộc người Huệ An Nữ sinh sống chủ yếu ở huyện Huệ An, tỉnh Phúc Kiến, miền nam Trung Quốc. Ảnh: Một thiếu nữ thuộc tộc người Huệ An Nữ bên bờ biển. Ảnh Sina Các chị em Huệ An Nữ nổi tiếng với tính hăng say làm việc, thân thiện và tốt bụng. Họ quán xuyến mọi việc trong nhà như nấu nướng hay thậm chí sửa chữa đường sá trong khi chồng họ ra khơi đánh cá. Ảnh Sina Các chị em Huệ An Nữ đang sửa đường. Ảnh Sina Đặc biệt, do sinh sống trên một bán đảo tách biệt nên người Huệ An Nữ đã ngăn chặn được mưu toan đồng hóa của người Hán trong suốt nhiều thế kỷ. Do vậy, người Huệ An Nữ hiện vẫn duy trì các phong tục, tập quán có từ hàng nghìn đời này của họ. Ảnh Sina Các cô gái Huệ An Nữ thường mặc áo cánh ngắn màu xanh, hở bụng và quần đen bó sát với ống loe ở dưới. Ảnh: Người con gái Huệ An Nữ đang trải lưới đánh cá bên bờ biển. Ảnh Sina Một trong những điểm chú ý về trang phục của phụ nữ Huệ An Nữ đó là họ thường choàng đầu bằng những chiếc khăn choàng có màu sắc sặc sỡ. Ảnh Sina Ngoài ra, các cô gái Huệ An Nữ còn đội những chiếc nón lá giống của người Lê và người Kinh - hai tộc người gốc Việt khác hiện sinh sống ở Trung Quốc. Ảnh Sina Các chị em Huệ An Nữ cần mẫn làm việc bên bờ biển. Ảnh Sina Hai người phụ nữ thuộc tộc người Huệ An Nữ đang sửa lưới đánh cá. Ảnh Sina Hình ảnh tuyệt đẹp trong lúc các cô gái Huệ An Nữ hăng say làm. Ảnh Sina Một cô gái Huệ An Nữ chải tóc trước gương. Ảnh Sina Nhan sắc của một thiếu nữ Huệ An Nữ. Ảnh Sina Hai cô gái cùng nhau đan lưới đánh cá. Ảnh Sina Một nhóm thiếu nữ Huệ An Nữ lọt vào ống kính nhiếp ảnh gia. Ảnh Sina

