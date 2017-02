Ngắm 10 gái đẹp lấy chồng siêu giàu trên thế giới

Một trong những gái đẹp lấy chồng siêu giàu trên thế giới là Ivanka Trump. Cô có một cuộc sống mà hàng triệu cô gái mơ ước: chồng giàu, con xinh, một ông bố giàu có đầy quyền lực lả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chồng cô là Jared Kushner, một tỷ phú trong ngành đầu tư bất động sản, ông chủ cũ của tờ New York Observer và là cố vấn cấp cao của bố vợ Donald Trump. Ảnh The Richest Một người bạn khác của ái nữ Ivanka Trump là Dasha Zhukova, người đã tới dự buổi lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump hôm 20/1/2017. Dasha Zhukova còn được mọi người biết tới là vợ tỷ phú Nga Roman Abramovich, người có tổng tài sản ròng ước chừng 8,5 tỷ USD theo Forbes. Ảnh The Richest Alexandra Lenas là người vợ xinh đẹp rạng ngời của cựu chủ tịch Facebook Sean Parker. Ảnh The Richest Từng là một ca sĩ nhạc Pop kiêm người mẫu ở Serbia, Aleksandra Melnichenko giờ có một cuộc sống viên mãn bên người chồng, doanh nhân người Nga Andrey Melnichenko. Andrey Melnichenko là một trong những tỷ phú trẻ nhất châu Âu. Trong dịp sinh nhật lần thứ 30 của vợ, tỷ phú Andrey Melnichenko không ngần ngại chi 2 triệu USD mời nữ ca sĩ Jennifer Lopez tới biểu diễn. Ảnh The Richest Elaine Andriejanssen, vợ xinh của nhà đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin, tỷ phú xếp thứ 188 trên thế giới. Ảnh The Richest Fabiana Flosi, người vợ hai kém 46 tuổi của ông trùm F1 Bernie Ecclestone. Ảnh The Richest Cô vợ của tỷ phú kiêm nhà đầu tư tài chính James Bailey, Devon Aoki. Cựu người mẫu gốc Nhật Bản từng tham gia một vài bộ phim Hollywood đình đám như 2 Fast 2 Furious, Sin City… Ảnh The Richest Cô vợ của tỷ phú Arnaud Lagardere, hiện là CEO của MMB, một công ty truyền thông tỷ USD. Một trong những phi vụ thành công mà doanh nhân Arnaud Lagardere từng làm là mua lại hãng phim Warner Books năm 2006. Ảnh The Richest Em gái ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, nữ ca sĩ Janet Jackson cũng lọt trong danh sách những cô vợ xinh đẹp của các tỷ phú. Cô là vợ của tỷ phú trẻ tuổi người Qatar Wissam Al Mana. Đầu năm 2017, cặp đôi vui mừng đón con trai đầu lòng sau hơn 5 năm kết hôn. Ảnh The Richest Cựu Hoa hậu Hoàn vũ Ukraine Oleksandra Nikolayenko. Cô hiện là vợ của ông trùm tỷ đô, chủ của loạt sòng bài, công ty sản xuất dầu, các bất động sản 81 tuổi Phillip Ruffin. Ảnh The Richest

