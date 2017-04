Muôn màu đất nước Triều Tiên qua ảnh

Khung cảnh một thị trấn nghèo ở đông Kaesong, đất nước Triều Tiên. Ảnh ET Người dân đạp xe đạp trên đường phố của thành phố công nghiệp Kaesong, Triều Tiên. Ảnh ET Chiếc xe bán tải cỡ nhỏ chở chật ních hành khách đang cố vượt qua đoạn nước ngập trên một con đường nhiều ổ voi, ổ gà. Ảnh ET Người dân ở thành phố Wosan. Ảnh ET Tranh cổ động dựng ở con đường trung tâm thuộc Haeju, một thành phố ít khách nước ngoài tới thăm của quốc gia bí ẩn. Ảnh ET Người dân túm tụm vào xem ở thành phố cảng Wosan. Ảnh ET Quang cảnh ở vùng ngoại ô Kaesong, tiếp giáp với đường cao tốc Thống nhất nối Bình Nhưỡng với thành phố Kaesong. Ảnh ET Công nhân xây nhà. Ảnh ET Cảnh sát giao thông trên đường ở Kaesong. Ảnh ET Người dân bày bán nông sản trên một con đường đất nối giữa Haeju và Kaesong. Ảnh ET Các công nhân đang sửa chữa lại cây cầu. Ảnh ET Hình ảnh tại một khu dân cư ở vùng nông thôn. Ảnh ET Trẻ em đang xuống xe để vào lớp học. Ảnh ET Công nhân nằm ngủ phía sau của chiếc xe tải chạy bằng than. Ảnh ET

