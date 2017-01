Mùa đông trắng xóa ở đông bắc Trung Quốc

Cây cối đóng băng bên dòng sông Kurbin ở tỉnh Hắc Long Giang trong những ngày mùa đông lạnh giá. Hắc Long Giang giáp Nga và được coi là một trong những nơi có mùa đông lạnh giá nhất Trung Quốc. Tuyết và băng hầu như bao phủ quanh năm và nhiệt độ mùa đông luôn dưới 8 độ C. Nhiệt độ kỷ lục là -52 độ C. "Du lịch băng tuyết" là loại hình được yêu thích nhất tại Hắc Long Giang, giúp tỉnh này trở thành điểm đến lý tưởng vào mùa đông của nhiều du khách từ Trung Quốc và khắp thế giới. Những bức ảnh được chụp khi nhiệt độ xuống tới -20 độ C trong tháng 1/2017 ở sông Kurbin. Sương muối vào sáng sớm cản trở nhiều hoạt động của người dân địa phương và khách du lịch. Ở khu vực này, mùa đông kéo dài và không có mùa hè. Mùa xuân và mùa thu nối tiếp nhau. Thủ phủ của Hắc Long Giang là thành phố Cáp Nhĩ Tân, nơi được mệnh danh là "Moscow của phương Đông" do các kiến trúc kiểu Nga xuất hiện ở khắp nơi. Do khí hậu đặc biệt của Hắc Long Giang, chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của các môn thể thao mùa đông trong vùng này. Bắc Kinh từng có mong muốn tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022 tại đây. Thời tiết khắc nghiệt tạo nên cảnh tượng thơ mộng và vắng vẻ.Tuy nhiên, một số trận bão tuyết ở vùng này được coi là mối đe dọa lớn đối với cuộc sống con người.

Cây cối đóng băng bên dòng sông Kurbin ở tỉnh Hắc Long Giang trong những ngày mùa đông lạnh giá. Hắc Long Giang giáp Nga và được coi là một trong những nơi có mùa đông lạnh giá nhất Trung Quốc. Tuyết và băng hầu như bao phủ quanh năm và nhiệt độ mùa đông luôn dưới 8 độ C. Nhiệt độ kỷ lục là -52 độ C. "Du lịch băng tuyết" là loại hình được yêu thích nhất tại Hắc Long Giang, giúp tỉnh này trở thành điểm đến lý tưởng vào mùa đông của nhiều du khách từ Trung Quốc và khắp thế giới. Những bức ảnh được chụp khi nhiệt độ xuống tới -20 độ C trong tháng 1/2017 ở sông Kurbin. Sương muối vào sáng sớm cản trở nhiều hoạt động của người dân địa phương và khách du lịch. Ở khu vực này, mùa đông kéo dài và không có mùa hè. Mùa xuân và mùa thu nối tiếp nhau. Thủ phủ của Hắc Long Giang là thành phố Cáp Nhĩ Tân, nơi được mệnh danh là "Moscow của phương Đông" do các kiến trúc kiểu Nga xuất hiện ở khắp nơi. Do khí hậu đặc biệt của Hắc Long Giang, chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của các môn thể thao mùa đông trong vùng này. Bắc Kinh từng có mong muốn tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022 tại đây. Thời tiết khắc nghiệt tạo nên cảnh tượng thơ mộng và vắng vẻ.Tuy nhiên, một số trận bão tuyết ở vùng này được coi là mối đe dọa lớn đối với cuộc sống con người.