Một số luật lệ oái oăm bất công với phụ nữ

Theo The Richest, tại Yemen, các bé gái từ 8 tuổi có thể kết hôn một cách hợp pháp nhưng việc “động phòng” bị cấm cho đến khi những cô dâu "nhí" này đến tuổi dậy thì (khoảng 9 tuổi). Ảnh: The Richest. Người phụ nữ bị cưỡng hiếp ở Ả-rập Xê-út tốt nhất là giữ im lặng và cầu mong không ai phát hiện ra điều đó, trừ khi có 4 người đàn ông đứng ra làm chứng việc cô ấy bị tấn công tình dục. Nếu không, người phụ nữ đó sẽ bị coi là gái mại dâm và bị kết tội. Đây là một trong những luật lệ oái oăm bất công với phụ nữ trên thế giới. Ảnh: The Richest. Tại Israel, phụ nữ không có quyền quyết định ly hôn. Tại Mali, một điều luật năm 2011 quy định người đàn ông là chủ gia đình. Nếu người chồng qua đời hoặc muốn ly hôn, người vợ phải đợi ba tháng trước khi tái hôn. Trong khi đó, người chồng có thể tái hôn ngay sau cái chết của vợ hoặc ly dị. Ảnh: The Richest. Tại Afghanistan, người chồng có thể cấm vợ ra khỏi nhà mà không sợ vi phạm pháp luật. Anh ta thậm chí không phải đưa ra bất kỳ lý do gì cho hành động vô lý đó. Được biết, quy định bất công với phụ nữ như vậy cũng tồn tại ở Yemen. Ảnh: The Richest. Ở Tunisia, con gái chỉ được thừa hưởng số tài sản bằng một nửa anh (em) trai mình. Tuy nhiên, tại một số quốc gia trên thế giới, phụ nữ thậm chí không được quyền sở hữu bất cứ tài sản gì. Ảnh: The Richest. Tại Cameroon, Guinea hoặc một số quốc gia khác trên thế giới, người chồng có quyền quyết định nơi vợ làm việc cũng như công việc họ có thể làm,... Ảnh: The Richest. Tại Nigeria, người chồng có thể đánh đập vợ mà không sợ vi phạm luật pháp, miễn là không khiến người vợ quá đau đớn hay để lại nhiều “dấu vết”. Ảnh: The Richest. Tại Ả-rập Xê-út, người phụ nữ không được phép lái ô tô. Ảnh: The Richest. Theo quy định ở Lebanon hay Malta, người đàn ông có thể bắt cóc một cô gái, cưỡng hiếp và sau đó kết hôn với cô gái đó. Ảnh: The Richest. Theo The Richest, tại những quốc gia Hồi giáo, người chồng có thể ly hôn vợ bằng lời nói. Nếu cảm thấy chán vợ, người chồng có thể nói từ “talaq” ba lần liên tiếp (để ly hôn) và người vợ có thể bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Ảnh: The Richest.

Theo The Richest, tại Yemen, các bé gái từ 8 tuổi có thể kết hôn một cách hợp pháp nhưng việc “động phòng” bị cấm cho đến khi những cô dâu "nhí" này đến tuổi dậy thì (khoảng 9 tuổi). Ảnh: The Richest. Người phụ nữ bị cưỡng hiếp ở Ả-rập Xê-út tốt nhất là giữ im lặng và cầu mong không ai phát hiện ra điều đó, trừ khi có 4 người đàn ông đứng ra làm chứng việc cô ấy bị tấn công tình dục. Nếu không, người phụ nữ đó sẽ bị coi là gái mại dâm và bị kết tội. Đây là một trong những luật lệ oái oăm bất công với phụ nữ trên thế giới. Ảnh: The Richest. Tại Israel, phụ nữ không có quyền quyết định ly hôn. Tại Mali, một điều luật năm 2011 quy định người đàn ông là chủ gia đình. Nếu người chồng qua đời hoặc muốn ly hôn, người vợ phải đợi ba tháng trước khi tái hôn. Trong khi đó, người chồng có thể tái hôn ngay sau cái chết của vợ hoặc ly dị. Ảnh: The Richest. Tại Afghanistan, người chồng có thể cấm vợ ra khỏi nhà mà không sợ vi phạm pháp luật. Anh ta thậm chí không phải đưa ra bất kỳ lý do gì cho hành động vô lý đó. Được biết, quy định bất công với phụ nữ như vậy cũng tồn tại ở Yemen. Ảnh: The Richest. Ở Tunisia, con gái chỉ được thừa hưởng số tài sản bằng một nửa anh (em) trai mình. Tuy nhiên, tại một số quốc gia trên thế giới, phụ nữ thậm chí không được quyền sở hữu bất cứ tài sản gì. Ảnh: The Richest. Tại Cameroon, Guinea hoặc một số quốc gia khác trên thế giới, người chồng có quyền quyết định nơi vợ làm việc cũng như công việc họ có thể làm,... Ảnh: The Richest. Tại Nigeria, người chồng có thể đánh đập vợ mà không sợ vi phạm luật pháp, miễn là không khiến người vợ quá đau đớn hay để lại nhiều “dấu vết”. Ảnh: The Richest. Tại Ả-rập Xê-út, người phụ nữ không được phép lái ô tô. Ảnh: The Richest. Theo quy định ở Lebanon hay Malta, người đàn ông có thể bắt cóc một cô gái, cưỡng hiếp và sau đó kết hôn với cô gái đó. Ảnh: The Richest. Theo The Richest, tại những quốc gia Hồi giáo, người chồng có thể ly hôn vợ bằng lời nói. Nếu cảm thấy chán vợ, người chồng có thể nói từ “talaq” ba lần liên tiếp (để ly hôn) và người vợ có thể bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Ảnh: The Richest.