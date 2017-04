Một ngày ở thành phố đáng sống thứ 3 thế giới

Auckland - chứ không phải Thủ đô Wellington - mới là thành phố lớn nhất tại New Zealand, với dân số cũng đông nhất cả nước, khoảng 1,1 triệu người. Đây cũng là một trong những điểm đến lý tưởng ở châu Đại Dương. Được xếp hạng là thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới, Auckland nhiều năm qua nổi lên là một trung tâm đa văn hoá, hội tụ tinh hoa ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật và lối sống quốc tế. Auckland còn được mệnh danh là Thành phố của những cánh buồm (City of sails), vì môn chơi du thuyền thể thao nơi đây rất phát triển. Mỗi ngày có hàng nghìn con tàu xếp hàng đỗ tại cảng trung tâm. Auckland cũng là cửa ngõ của đảo Bắc New Zealand, ấm áp vào mùa hè và ôn hoà vào mùa lạnh. Toạ lạc ngay trung tâm thành phố là Sky Tower cao 328 m. Tại đây có nhiều hoạt động vui chơi giải trí gồm các hệ thống khách sạn, nhà hàng, sòng bạc, đặc biệt là trò chơi mạo hiểm nhảy bungy từ độ cao trên 300 m. Tòa tháp cũng là biểu tượng của Auckland trong hơn 20 năm qua. Vào mỗi buổi chiều, nơi đây rất đông du khách đến ăn uống ngắm cảnh toàn thành phố. Khu nhà hàng nằm tại tầng 53 của tòa tháp được thiết kế tự xoay 360 độ giúp mọi người chỉ cần ngồi một chỗ quan sát trọn vẹn Auckland từ độ cao 300 m. Auckland có thời tiết biển ôn hòa với mùa hè nắng ấm, khô ráo còn mùa đông thì mưa. Nhiệt độ nơi đây khá dễ chịu, từ 15-25 độ C trong khoảng từ tháng 9 tới tháng 5 và hầu như không có tuyết. Trong ảnh là cây cầu bắc qua hải cảng Waitemata. Cảng Waitemata và Hauraki là hai điểm giải trí du lịch nổi tiếng của New Zealand. Thời gian phù hợp nhất để khám phá là từ tháng 11 đến tháng 5, với thời tiết đẹp, trời xanh, ít mây và nắng vàng nhẹ. Cảng Waitemata cũng là nơi xuất hiện nhiều chú chim Gannet (hay còn gọi là chim điên, ó biển). Du khách tới đây sẽ thấy loài chim này bay nhảy đậu khắp nơi, từ nóc ôtô tới lòng đường hay thành cầu... Còn bờ biển Muriwai là nơi trú đậu của chim Gannet. Bãi biển Muriwai với màu cát đen độc đáo. Vào mùa thu tháng 3, bầu trời và mặt nước biển luôn xanh ngắt, từng con sóng lăn tăn cuốn theo hàng đập vào bờ tạo nên không gian kỳ thú.

