Khám phá cuộc sống ở khu Brooklyn, New York thập niên 1960

Những bức ảnh đen trắng dưới đây phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống ở khu Brooklyn, thành phố New York, hàng chục năm trước. Ảnh chụp dãy nhà hàng ở khu Brooklyn vào tháng 6/1960. Ảnh: ATI. Mọi người chơi bóng rổ ở sân chơi Sterling Place hồi tháng 8/1962. Ảnh: ATI. Bên trong một quán bi-a vào tháng 6/1962. Ảnh: ATI. Những người đàn ông nghe đài radio trên một con phố ở Brooklyn vào khoảng năm 1960. Ảnh: ATI. Một bãi biển đông đúc ở Coney Island, khu Brooklyn vào tháng 7/1966. Ảnh: ATI. Thống đốc New York khi đó là Nelson A.Rockefeller chào người dân địa phương trên đường phố vào tháng 6/1960. Ảnh: ATI. Nhạc sĩ Sonny Rollins chơi kèn saxophone trên cầu Williamsburg tháng 6/1966. Ảnh: ATI. Hiện trường vụ rơi máy bay ở khu Park Slope, phía tây bắc Brooklyn, thành phố New York, hồi tháng 12/1960. Ảnh: ATI. Những đứa trẻ vây quanh Thượng nghị sĩ khi đó Robert F. Kennedy bên ngoài một tòa nhà vào khoảng năm 1966. Ảnh: ATI. Cầu thủ bóng chày Steve Whitaker và vũ công Bill Robinson thăm các em nhỏ tại khu Bedford-Stuyvesant tháng 7/1967. Ảnh: ATI. Rất đông người tập trung xung quanh nhà hàng hot dog nổi tiếng Nathan ở Coney Island tháng 6/1961. Ảnh: ATI. Một gia đình người Mỹ gốc Italy ngồi trước hàng rào vào khoảng năm 963-1964. Ảnh: ATI. Một góc khu chợ đường phố trên đại lộ Belmont ở khu Brownsville năm 1962. Ảnh: ATI.

