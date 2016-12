Khám phá bên trong phim trường lớn nhất Triều Tiên

Phim trường lớn nhất Triều Tiên còn có tên gọi chính thức là Phim trường Nghệ thuật Triều Tiên, cách trung tâm Bình Nhưỡng 16 km. Ảnh: Hình ảnh hậu trường một buổi quay phim ngoại cảnh tại phim trường này. Ảnh The Sun Phim trường Triều Tiên này được xây dựng vào năm 1947. Ảnh: Một góc phim trường trong một cảnh quay ngoài trời. Ảnh The Sun Các diễn viên quần chúng nhí cũng tham gia vào buổi quay phim. Gần như các bộ phim có nội dung tuyên truyền, cổ động của Triều Tiên đều được quay tại đây. Ảnh The Sun Cần trục gắn trên ô tô được sử dụng trong một cảnh quay. Ảnh The Sun Các diễn viên quần chúng nghỉ ngơi giữa các cảnh quay. Ảnh The Sun Các diễn viên quần chúng trong một cảnh quay. Ảnh The Sun Một diễn viên che mặt trong lúc phóng viên chụp hình trong một ngày quay phim. Ảnh The Sun Nhân viên hóa trang đang sửa sang khuôn mặt cho một diễn viên. Ảnh The Sun Phim trường nghệ thuật ở Triều Tiên này xây dựng nhiều hạng mục như các con phố, công trình kiến trúc như trong bức hình trên. Ảnh THX Một ngôi nhà cổ Triều Tiên được dựng trong phim trường. Ảnh THX

Phim trường lớn nhất Triều Tiên còn có tên gọi chính thức là Phim trường Nghệ thuật Triều Tiên, cách trung tâm Bình Nhưỡng 16 km. Ảnh: Hình ảnh hậu trường một buổi quay phim ngoại cảnh tại phim trường này. Ảnh The Sun Phim trường Triều Tiên này được xây dựng vào năm 1947. Ảnh: Một góc phim trường trong một cảnh quay ngoài trời. Ảnh The Sun Các diễn viên quần chúng nhí cũng tham gia vào buổi quay phim. Gần như các bộ phim có nội dung tuyên truyền, cổ động của Triều Tiên đều được quay tại đây. Ảnh The Sun Cần trục gắn trên ô tô được sử dụng trong một cảnh quay. Ảnh The Sun Các diễn viên quần chúng nghỉ ngơi giữa các cảnh quay. Ảnh The Sun Các diễn viên quần chúng trong một cảnh quay. Ảnh The Sun Một diễn viên che mặt trong lúc phóng viên chụp hình trong một ngày quay phim. Ảnh The Sun Nhân viên hóa trang đang sửa sang khuôn mặt cho một diễn viên. Ảnh The Sun Phim trường nghệ thuật ở Triều Tiên này xây dựng nhiều hạng mục như các con phố, công trình kiến trúc như trong bức hình trên. Ảnh THX Một ngôi nhà cổ Triều Tiên được dựng trong phim trường. Ảnh THX