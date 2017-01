Giật mình những câu chuyện đen đủi Thứ Sáu ngày 13

Nhà nghiên cứu Tawny Wetzel đã cố gắng tìm hiểu xem liệu có mối tương quan nào giữa Thứ Sáu ngày 13 và những lần đến phòng cấp cứu hay không. Trớ trêu thay, cô đã bị thiệt mạng vào đúng Thứ Sáu ngày 13 tháng 1/1977 vì bị ong bắp cày tấn công. Frances Cole đã bị giết hại một cách dã man vào hôm Thứ Sáu ngày 13/2/1891 ở thủ đô London (Anh). Đây được coi là vụ giết người cuối cùng do Jack teh Ripper thực hiện. Vào Thứ Sáu ngày 13 của tháng 10/1972, một chiếc máy bay rơi xuống dãy núi Andes, khiến 12 người tử vong ngay tại hiện trường và nhiều người khác thiệt mạng do lở tuyết. Cùng ngày, một chiếc máy bay khác khởi hành từ Leningrad tới Moscow (Nga) cũng bị tai nạn, khiến toàn bộ 160 người thiệt mạng. Hồi tháng 1/1939, ngọn lửa bùng phát ở bang Victoria, Australia, đã khiến 36 người thiệt mạng và 75% diện tích bang này đã bị tàn phá. Vụ hỏa hoạn cũng tình cờ xảy ra đúng Thứ Sáu ngày 13 đen đủi. Ngày 13/11/1970, một trong những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại đã xảy ra. Chỉ trong vòng một ngày, 500 nghìn người ở Bangladesh đã thiệt mạng trong trận xoáy lốc kinh hoàng Bhola. Cơn bão Charley tấn công niềm nam Florida (Mỹ) vào ngày 13/8/2004. Thiệt hại do cơn bão này gây ra lên tới hơn 11 tỷ USD. Để tránh điều không may xảy ra, Daz Baxter - một cư dân thành phố New York - đã quyết định ở nhà và không ra ngoài vào Thứ Sáu ngày 13 hồi tháng 8/1976. Tuy nhiên, đúng ngày hôm đó, khu chung cư nhà Daz đã bị sập, khiến ông bị rơi từ tầng 6 xuống đất tử vong. Năm 2012, một thảm họa vào Thứ Sáu ngày 13 đã xảy ra khi du thuyền Costa Concordia mắc kẹt gần Isola del Giglio, khiến 32 người thiệt mạng. Một bé trai 13 tuổi ở Anh đã bị sét đánh trúng vào đúng 13 giờ 13 phút trong Thứ Sáu ngày 13 của năm 2010. Tuy nhiên, bé trai đã sống sót thần kỳ và chỉ bị bỏng nhẹ. Rapper nổi tiếng mọi thời đại Tupac Shakur đã qua đời vào đúng Thứ Sáu ngày 13 của tháng 9/1996 do bị bắn tại Las Vegas (Mỹ) vài ngày trước đó. (Nguồn ảnh: List25)

