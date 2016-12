Ghé thăm thế giới đồ trang trí Giáng sinh ở Trung Quốc

Ảnh: Các cây thông Noel trong gian hàng trưng bày sản phẩm của nhà máy Sinte An trong lần tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Yiwu. Đây là khu chợ bán buôn đồ Giáng sinh được cho là lớn nhất thế giới. Ảnh AJ Một công nhân đang phun tuyết nhân tạo lên cây thông Noel tại nhà máy Sinte An ở Chiết Giang. Nhà máy này sản xuất nhiều loại cây bằng nhựa để xuất sang thị trường toàn cầu trong suốt năm. Ảnh AJ Các doanh nghiệp ở Yiwu, tỉnh Chiết Giang chủ yếu làm các đồ trang trí Giáng sinh để xuất sang thị trường nước ngoài như Anh. Mỹ... Mùa làm đồ trang trí Giáng sinh bận rộn nhất là vào tháng 6 và tháng 7. Ảnh: Các gian hàng tham gia hội chợ ở Yiwu. Ảnh AJ Tại chợ thương mại quốc tế Yiwwu, các đồ trang trí cho lễ Giáng sinh đều được bán quanh năm. Ảnh: Một gian hàng bày bán đồ Giáng sinh tại hội chợ này. Ảnh AJ Các công nhân làm việc tại các nhà máy làm đồ cho mùa Giáng sinh đều là những người dân di cư từ các khu vực nghèo ở khắp Trung Quốc. Ảnh: Một công nhân đang phun tuyết nhân tạo lên cây thông Noel. Ảnh AJ Bà Jessica Zhang ngồi trong gian hàng bày đồ kim tuyến ở Hội chợ Yiwu. Ảnh AJ Các công nhân tại nhà máy làm sợi dây kim tuyến Xin Shua. Nhà máy này làm ra số lượng dây kim tuyến trị giá khoảng 4.4 triệu USD mỗi năm. Ảnh AJ Bà lão 65 tuổi họ Vương cùng con dâu Wahng Huimei (22 tuổi) làm việc tại nhà máy kim tuyến Xin Shua. Ảnh AJ Các đồ trang trí ngập tràn trong một gian hàng ở hội chợ Yiwu. Ảnh AJ Một công nhân phun tuyết nhân tạo lên cây thông tại nhà máy Sinte An. Dụng cụ bảo hộ duy nhất để ông tránh hít phải các hóa chất độc hại là một khẩu trang. Ảnh AJ Giám đốc quản lý nhà máy Sinte An Reng Guoan trong căn phòng trưng bày các cây thông Noel. Ảnh AJ Nữ nhân công Zhao Yimin đang cắt dây kim tuyến. Ảnh AJ Một người bán hàng ngủ gục trên bàn trong gian hàng bán đồ Giáng sinh ở Yiwu. Ảnh AJ

Ảnh: Các cây thông Noel trong gian hàng trưng bày sản phẩm của nhà máy Sinte An trong lần tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Yiwu. Đây là khu chợ bán buôn đồ Giáng sinh được cho là lớn nhất thế giới. Ảnh AJ Một công nhân đang phun tuyết nhân tạo lên cây thông Noel tại nhà máy Sinte An ở Chiết Giang. Nhà máy này sản xuất nhiều loại cây bằng nhựa để xuất sang thị trường toàn cầu trong suốt năm. Ảnh AJ Các doanh nghiệp ở Yiwu, tỉnh Chiết Giang chủ yếu làm các đồ trang trí Giáng sinh để xuất sang thị trường nước ngoài như Anh. Mỹ... Mùa làm đồ trang trí Giáng sinh bận rộn nhất là vào tháng 6 và tháng 7. Ảnh: Các gian hàng tham gia hội chợ ở Yiwu. Ảnh AJ Tại chợ thương mại quốc tế Yiwwu, các đồ trang trí cho lễ Giáng sinh đều được bán quanh năm. Ảnh: Một gian hàng bày bán đồ Giáng sinh tại hội chợ này. Ảnh AJ Các công nhân làm việc tại các nhà máy làm đồ cho mùa Giáng sinh đều là những người dân di cư từ các khu vực nghèo ở khắp Trung Quốc. Ảnh: Một công nhân đang phun tuyết nhân tạo lên cây thông Noel. Ảnh AJ Bà Jessica Zhang ngồi trong gian hàng bày đồ kim tuyến ở Hội chợ Yiwu. Ảnh AJ Các công nhân tại nhà máy làm sợi dây kim tuyến Xin Shua. Nhà máy này làm ra số lượng dây kim tuyến trị giá khoảng 4.4 triệu USD mỗi năm. Ảnh AJ Bà lão 65 tuổi họ Vương cùng con dâu Wahng Huimei (22 tuổi) làm việc tại nhà máy kim tuyến Xin Shua. Ảnh AJ Các đồ trang trí ngập tràn trong một gian hàng ở hội chợ Yiwu. Ảnh AJ Một công nhân phun tuyết nhân tạo lên cây thông tại nhà máy Sinte An. Dụng cụ bảo hộ duy nhất để ông tránh hít phải các hóa chất độc hại là một khẩu trang. Ảnh AJ Giám đốc quản lý nhà máy Sinte An Reng Guoan trong căn phòng trưng bày các cây thông Noel. Ảnh AJ Nữ nhân công Zhao Yimin đang cắt dây kim tuyến. Ảnh AJ Một người bán hàng ngủ gục trên bàn trong gian hàng bán đồ Giáng sinh ở Yiwu. Ảnh AJ