Ghé thăm những nơi lạnh nhất thế giới

Trạm Vostok (Nga): Vostok là một trạm nghiên cứu của Nga. Thời điểm lạnh nhất ở Vostok là tháng 8 và mức nhiệt thấp kỷ lục từng ghi nhận ở đây năm 1983 là -89,2 độ C. Nhiệt độ mùa hè ở nơi lạnh nhất thế giới này thường không vượt quá -21 độ C nhưng ở đây vẫn luôn có người làm việc. Ảnh: Wonder List. Trạm nghiên cứu Plateau (Mỹ): Plateau là một trạm nghiên cứu của Mỹ và Queen Maud Land. Đây là nơi lạnh thứ hai trên trái đất, sau Vostok. Thời điểm lạnh nhất ở đây là vào tháng 7, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận là -73,2 độ C. Ảnh: Wonder List. Oymyakon (Nga): Oymyakon là ngôi làng nhỏ và cũng là thung lũng ở Nga. Oymyakon lạnh nhất là vào tháng 2. Mặt đất bị đóng băng vĩnh viễn. Mức nhiệt thấp nhất từng được nhà khoa học Nga Sergey Obrychev ghi nhận vào năm 1924 ở Oymyakon là -71,1 độ C. Ảnh: Wonder List. Thị trấn Verkhoyansk (Nga): Verkhoyansk là nơi đáng chú ý nhất tại Nga bởi nhiệt độ mùa đông cực thấp và nó có sự khác biệt lớn về nhiệt độ giữa mùa hè và mùa đông. -69,8 độ C là mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận ở đây là vào tháng 2/1892. Ảnh: Wonder List. North Ice (Greenland): Greenland có một khu vực cực lạnh khác nữa là trạm nghiên cứu North Ice. Nhiệt độ ở đây từng xuống tới -66 độ C và thời tiết lạnh nhất là vào tháng 2. Ảnh: Wonder List. Eismitte (Greenland): Tên Eismitte có nghĩa là Ice-Center (trung tâm băng đá). Địa điểm này nằm ở Bắc cực của Greenland. Eismitte có băng ở khắp mọi nơi và do đó nó được gọi là Ice-Center. Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận là -64,9 độ C. Ảnh: Wonder List. Snag, Yukon (Canada): Snag là một ngôi làng nhỏ, nằm cách 25 km về phía Nam của Beaver Creek, Yukon, Canada. Thời tiết ở đây rất lạnh và khô, thậm chí là đóng băng. Thời điểm lạnh nhất ở đây là tháng 1 và nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận là -63 độ C. Ảnh: Wonder List. Vùng Prospect Creek, Alaska (Mỹ): Prospect Creek là một khu định cư rất nhỏ, ở bang Alaska. Đây cũng là khu vực có nhiệt độ thấp nhất ở nước Mỹ, mùa đông kéo dài rất lâu và mùa hè rất ngắn. Nhiệt độ thấp kỷ lục đã được ghi nhận ở đây là -62 độ C. Ngày nay, thời tiết còn khắc nghiệt hơn, vì vậy, khu vực này rất ít người sinh sống. Ảnh: Wonder List. Fort Selkirk, Yukon (Canada): Fort Selkirk từng là một cảng giao thương tại vùng hợp lưu của sông Pelly ở Yukon của Canada. Năm 1950, nơi này bị bỏ hoang do thời tiết quá lạnh. Không có con đường nào để đến nơi này. Hầu hết du khách đến đây bằng thuyền hoặc máy bay. Lúc lạnh nhất là tháng 1 và nhiệt độ thấp nhất là -58,9 độ C. Ảnh: Wonder List. Đèo Rogers, Montana(Mỹ): Đây là nơi lạnh thứ 10 trên thế giới. Đèo Rogers nằm ở phía bắc của bang Montana (Mỹ). Tháng lạnh nhất ở đèo Rogers là tháng 3 và tháng 4 với nhiệt độ được ghi nhận xuống tới -56,5 độ C. Ảnh: Wonder List.

Trạm Vostok (Nga): Vostok là một trạm nghiên cứu của Nga. Thời điểm lạnh nhất ở Vostok là tháng 8 và mức nhiệt thấp kỷ lục từng ghi nhận ở đây năm 1983 là -89,2 độ C. Nhiệt độ mùa hè ở nơi lạnh nhất thế giới này thường không vượt quá -21 độ C nhưng ở đây vẫn luôn có người làm việc. Ảnh: Wonder List. Trạm nghiên cứu Plateau (Mỹ): Plateau là một trạm nghiên cứu của Mỹ và Queen Maud Land. Đây là nơi lạnh thứ hai trên trái đất, sau Vostok. Thời điểm lạnh nhất ở đây là vào tháng 7, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận là -73,2 độ C. Ảnh: Wonder List. Oymyakon (Nga): Oymyakon là ngôi làng nhỏ và cũng là thung lũng ở Nga. Oymyakon lạnh nhất là vào tháng 2. Mặt đất bị đóng băng vĩnh viễn. Mức nhiệt thấp nhất từng được nhà khoa học Nga Sergey Obrychev ghi nhận vào năm 1924 ở Oymyakon là -71,1 độ C. Ảnh: Wonder List. Thị trấn Verkhoyansk (Nga): Verkhoyansk là nơi đáng chú ý nhất tại Nga bởi nhiệt độ mùa đông cực thấp và nó có sự khác biệt lớn về nhiệt độ giữa mùa hè và mùa đông. -69,8 độ C là mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận ở đây là vào tháng 2/1892. Ảnh: Wonder List. North Ice (Greenland): Greenland có một khu vực cực lạnh khác nữa là trạm nghiên cứu North Ice. Nhiệt độ ở đây từng xuống tới -66 độ C và thời tiết lạnh nhất là vào tháng 2. Ảnh: Wonder List. Eismitte (Greenland): Tên Eismitte có nghĩa là Ice-Center ( trung tâm băng đá ). Địa điểm này nằm ở Bắc cực của Greenland. Eismitte có băng ở khắp mọi nơi và do đó nó được gọi là Ice-Center. Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận là -64,9 độ C. Ảnh: Wonder List. Snag, Yukon (Canada): Snag là một ngôi làng nhỏ, nằm cách 25 km về phía Nam của Beaver Creek, Yukon, Canada. Thời tiết ở đây rất lạnh và khô, thậm chí là đóng băng. Thời điểm lạnh nhất ở đây là tháng 1 và nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận là -63 độ C. Ảnh: Wonder List. Vùng Prospect Creek, Alaska (Mỹ): Prospect Creek là một khu định cư rất nhỏ, ở bang Alaska. Đây cũng là khu vực có nhiệt độ thấp nhất ở nước Mỹ, mùa đông kéo dài rất lâu và mùa hè rất ngắn. Nhiệt độ thấp kỷ lục đã được ghi nhận ở đây là -62 độ C. Ngày nay, thời tiết còn khắc nghiệt hơn, vì vậy, khu vực này rất ít người sinh sống. Ảnh: Wonder List. Fort Selkirk, Yukon (Canada): Fort Selkirk từng là một cảng giao thương tại vùng hợp lưu của sông Pelly ở Yukon của Canada. Năm 1950, nơi này bị bỏ hoang do thời tiết quá lạnh. Không có con đường nào để đến nơi này. Hầu hết du khách đến đây bằng thuyền hoặc máy bay. Lúc lạnh nhất là tháng 1 và nhiệt độ thấp nhất là -58,9 độ C. Ảnh: Wonder List. Đèo Rogers, Montana(Mỹ): Đây là nơi lạnh thứ 10 trên thế giới. Đèo Rogers nằm ở phía bắc của bang Montana (Mỹ). Tháng lạnh nhất ở đèo Rogers là tháng 3 và tháng 4 với nhiệt độ được ghi nhận xuống tới -56,5 độ C. Ảnh: Wonder List.