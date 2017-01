Đột nhập trường đào tạo tiếp viên hàng không ở Trung Quốc

Nghề tiếp viên hàng không nhìn bề ngoài dường như toàn màu hồng, nhưng để làm được nghề này, các nữ tiếp viên hàng không đã phải trải qua biết bao khổ cực với các khóa đào tạo khắt khe. Các bạn độc giả sẽ hiểu hơn về những gian khổ đó của họ trong bộ ảnh thực hiện tại một ngôi trường đào tạo tiếp viên hàng không ở Trung Quốc. Ảnh The Sun Bức ảnh ghi lại một nhóm học viên mặc bộ đồng phục của tiếp viên hàng không đang học cách ngồi sao cho duyên dáng. Ảnh The Sun Ngay cả cách bắt tay "đúng chuẩn" cũng được dạy kĩ lưỡng cho các học viên tại ngôi trường đào tạo các tiếp viên hàng không ở thành phố Lạc Dương, Trung Quốc. Ảnh The Sun Một giáo viên hướng dẫn đang chỉnh tư thế cho một nữ học viên hàng không. Ảnh The Sun Các học viên phải ngậm ống nhựa để tập cười, đội một quyển sách trên đầu. Ảnh The Sun Cách ngồi của một nữ tiếp viên hàng không cũng được dạy kĩ càng tại trường này. Ảnh The Sun Từng tốp học viên tập bước đi theo hàng lối trong lúc tập luyện. Ảnh The Sun Giảng viên nữ đang đưa ra các hướng dẫn trong lúc những học viên xem mình có thực hiện đúng hay không qua chiếc gương phía trước họ. Ảnh The Sun

