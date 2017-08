Điểm mặt 15 lọ nước hoa đắt nhất thế giới

1. DKNY hợp tác với nhà trang sức nổi tiếng Martin Katz để chế tạo một chai nước hoa lưu niệm có tên Golden Delicious Million Dollar trị giá 1 triệu USD. Lọ nước hoa đắt nhất thế giới này có gắn gần 200 viên ngọc màu vàng, hơn 2.000 viên kim cương màu trắng và rất nhiều loại kim cương khác.Ảnh: List25. 2. Clive Christian là một nhà sản xuất nước hoa sang trọng được thành lập vào năm 1999 khi nhà thiết kế Clive Christian mua lại thương hiệu Crown Perfumery được thành lập vào năm 1871. Lọ nước hoa tên "Imperial Majesty" có giá 215.000 USD, với dung lượng 16 oz. Ảnh: List25. 3. Chai nước hoa Les Larmes Sacrees de Thebes của hãng Baccarat có nghĩa là "Nước thánh của Thebes". Giá của chai nước hoa này lên tới 6.000 USD/oz. Hầu hết giá trị của loại nước hoa Baccarat này nằm ở vỏ chai bởi nó được chế tác thủ công và có gắn một viên pha lê. Ảnh: List25. 4. Lọ nước hoa 24 Faubourg của Hermes được ra mắt vào năm 1995 và giá 1.500 USD/oz. Ảnh: List25. 5. Poivre là từ tiếng Pháp được dùng để đặt tên một loại nước hoa của Parfums Caron. Được coi là một loại nước hoa đắt nhất thế giới ra đời vào năm 1954, Caron Poivre có giá 1.000 USD/oz. Ảnh: List25. 6. Khi phát hành vào năm 1998, nước hoa Notorious của thương hiệu Ralph Lauren có giá 1.416 USD/oz. Ảnh: List25. 7. Lọ nước hoa Coco Mademoiselle, từ bộ sưu tập Les Grand Extraits của Chanel. Giá của loại nước hoa này là 4.200 USD/oz. Ảnh: List25. 8. Clive Christian là một loại nước hoa cao cấp nổi tiếng thế giới. Nước hoa Clive Christian No. 1 có giá 2.150 USD/oz. Lọ nước hoa này được làm từ pha lê và có gắn thêm viên kim cương 0,33 karat. Ảnh: List25. 9. Lọ nước hoa Joy Parfum của Jean Patou được phát hành lần đầu tiên vào năm 1936. Phải mất 335 bông hoa hồng và 10.000 bông hoa nhài để sản xuất một ounce nước hoa Joy Parfum với giá 800 USD vào năm 2000. Ảnh: List25. 10. Nước hoa Bolt of Lightening của hãng JAR có giá 765 USD/oz. Ảnh: List25. 11. Sự hợp tác giữa Francis Camail và Annick Goutal đã tạo nước hoa đắt tiền Eau d'Hadrien vào năm 1981. Nước hoa này đã bán với giá 441,18 USD/ounce. Ảnh: List25. 12. House of Sillage đã tạo ra những loại nước hoa cao cấp và đắt giá. Một chai nước hoa Emerald Reign 2,5 oz có giá 1.510 USD. Ảnh: List25. 13. Hãng Tom Ford không chỉ sản xuất quần áo cao cấp, nhà thiết kế này còn ra mắt các sản phẩm làm đẹp và nước hoa. Lọ nước hoa Vert de Fleur Eau de Parfum có giá 595 USD/lọ. Ảnh: List25. 14. Được làm từ gỗ đàn hương và hoa, nước hoa Shalini trị giá khoảng 900 USD mỗi lọ. Ảnh: List25. 15. Nước hoa Clive Christian 1872 dành cho nam giới có giá 169 USD/oz. Ảnh: List25.

1. DKNY hợp tác với nhà trang sức nổi tiếng Martin Katz để chế tạo một chai nước hoa lưu niệm có tên Golden Delicious Million Dollar trị giá 1 triệu USD. Lọ nước hoa đắt nhất thế giới này có gắn gần 200 viên ngọc màu vàng, hơn 2.000 viên kim cương màu trắng và rất nhiều loại kim cương khác.Ảnh: List25. 2. Clive Christian là một nhà sản xuất nước hoa sang trọng được thành lập vào năm 1999 khi nhà thiết kế Clive Christian mua lại thương hiệu Crown Perfumery được thành lập vào năm 1871. Lọ nước hoa tên "Imperial Majesty" có giá 215.000 USD, với dung lượng 16 oz. Ảnh: List25. 3. Chai nước hoa Les Larmes Sacrees de Thebes của hãng Baccarat có nghĩa là "Nước thánh của Thebes". Giá của chai nước hoa này lên tới 6.000 USD/oz. Hầu hết giá trị của loại nước hoa Baccarat này nằm ở vỏ chai bởi nó được chế tác thủ công và có gắn một viên pha lê. Ảnh: List25. 4. Lọ nước hoa 24 Faubourg của Hermes được ra mắt vào năm 1995 và giá 1.500 USD/oz. Ảnh: List25. 5. Poivre là từ tiếng Pháp được dùng để đặt tên một loại nước hoa của Parfums Caron. Được coi là một loại nước hoa đắt nhất thế giới ra đời vào năm 1954, Caron Poivre có giá 1.000 USD/oz. Ảnh: List25. 6. Khi phát hành vào năm 1998, nước hoa Notorious của thương hiệu Ralph Lauren có giá 1.416 USD/oz. Ảnh: List25. 7. Lọ nước hoa Coco Mademoiselle, từ bộ sưu tập Les Grand Extraits của Chanel. Giá của loại nước hoa này là 4.200 USD/oz. Ảnh: List25. 8. Clive Christian là một loại nước hoa cao cấp nổi tiếng thế giới. Nước hoa Clive Christian No. 1 có giá 2.150 USD/oz. Lọ nước hoa này được làm từ pha lê và có gắn thêm viên kim cương 0,33 karat. Ảnh: List25. 9. Lọ nước hoa Joy Parfum của Jean Patou được phát hành lần đầu tiên vào năm 1936. Phải mất 335 bông hoa hồng và 10.000 bông hoa nhài để sản xuất một ounce nước hoa Joy Parfum với giá 800 USD vào năm 2000. Ảnh: List25. 10. Nước hoa Bolt of Lightening của hãng JAR có giá 765 USD/oz. Ảnh: List25. 11. Sự hợp tác giữa Francis Camail và Annick Goutal đã tạo nước hoa đắt tiền Eau d'Hadrien vào năm 1981. Nước hoa này đã bán với giá 441,18 USD/ounce. Ảnh: List25. 12. House of Sillage đã tạo ra những loại nước hoa cao cấp và đắt giá. Một chai nước hoa Emerald Reign 2,5 oz có giá 1.510 USD. Ảnh: List25. 13. Hãng Tom Ford không chỉ sản xuất quần áo cao cấp, nhà thiết kế này còn ra mắt các sản phẩm làm đẹp và nước hoa. Lọ nước hoa Vert de Fleur Eau de Parfum có giá 595 USD/lọ. Ảnh: List25. 14. Được làm từ gỗ đàn hương và hoa, nước hoa Shalini trị giá khoảng 900 USD mỗi lọ. Ảnh: List25. 15. Nước hoa Clive Christian 1872 dành cho nam giới có giá 169 USD/oz. Ảnh: List25.