Cuộc sống thường dân Syria chạy khỏi Raqqa

Một bé gái đứng giữa khu trại dành cho những dân thường Syria chạy khỏi Raqqa ở Ain Issa. Được biết, chiến dịch giải phóng Raqqa khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS đang diễn ra ác liệt. Hai bé trai khoác vai nhau đi bộ trong khu trại dành cho những dân thường sơ tán khỏi thành phố Raqqa, nơi được coi là “thủ phủ” của tổ chức khủng bố IS tại Syria. Bé trai ngồi nghỉ bên ngoài lán trại dành cho những người dân Syria chạy loạn ở Ain Issa. Được biết, hàng nghìn người dân Syria đã phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc giao tranh tại thành phố Raqqa. Người phụ nữ bê một tấm nệm trong khu trại tị nạn ở Ain Issa. Bé trai cầm bát đồ ăn được phân phát tại khu trại tị nạn. Những đứa trẻ Syria nô đùa trong khu trại gần Ain Issa. Một tiệm cắt tóc tạm bợ trong khu trại tị nạn ở Ain Issa. Hai người dân Syria chạy loạn ngồi trong chiếc ô tô cũ kỹ tại khu trại gần Ain Issa. Bé trai dẫn đàn cừu trong khu trại gần Ain Issa. Mọi người tập trung lấy nước tại khu trại tị nạn. Người phụ nữ chạy loạn khỏi thành phố Raqqa đứng trong khu trại tị nạn ở thành phố Manbij. Nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ Syria. Bụi bay mù mịt khi các em nhỏ nô đùa trong khu trại tị nạn ở Ain Issa. (Nguồn ảnh: Reuters)

